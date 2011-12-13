رتبه چهل و چهارم ایران در زمینه توسعه کسب و کار در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محمد جواد قاسمی امروز در نشست هم اندیشی اشتغال زایی شرکت های دانش بنیان افزود: ایده های پژوهشی 5 تا 6 سال طول می کشد تا مراحل بلوغ خود را طی و به فاز تجاری سازی وارد شوند.

سرپرست دفتر تجاری سازی و همکاری های دانش و صنعت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به عوامل موثر در ایجاد کسب و کار مناسب در کشور، اظهار داشت: به منظور توسعه فضای کسب و کار در کشور نیاز است تا به فضای علمی و پژوهشی و فضای توسعه فناوری در کشور توجه شود چرا که تجاری سازی هرگز در خلاء شکل نمی گیرد بلکه در حلقه ای از عوامل ذکر شده محقق می شود.

وی با اشاره به رتبه بندی های جهانی در حوزه کسب و کار خاطر نشان کرد: در این رتبه بندی ها سنگاپور از نظر فضای کسب و کار در جهان رتبه اول ولی متاسفانه ایران در رده 144 جهان قرار گرفته است.

قاسمی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به 10 کشور اول این رتبه بندی رسالت عظیمی بر عهده مسئولان است، خاطر نشان کرد: برای رسیدن به رتبه های برتر جهانی نیاز است تا برنامه ریزی های مناسبی در این زمینه تدوین شود.