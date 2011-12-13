انحصار فناوری های صنعت ساختمان مانع پیشرفت ساخت و ساز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود تولایی اظهارداشت: آنچه که مسلم است در عرصه فناوری های نوین صنعت ساختمان و یا سایر فناوری ها نمی توان فناوری ها را در یک لیست محدود کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان بیان کرد: در حال حاضر و در ارتباط با فناوری های نوین صنعت ساختمان آنچه که مشهود است، انحصار یک تعداد از فناوری های صنعت ساختمان است که این امر به نوعی در راه پیشرفت و توسعه بکارگیری این گونه فناوری ها درصنعت ساختمان مانع شده است.

وی در ارتباط با نوع مشخص کردن لیست فناوری های نوین صنعت ساختمان گفت: دراین راستا مرکز تحقیقات ساختمان اقدام به تهیه لیستی از فناوری های این صنعت کرده است که براین اساس در حال حاضر تعداد 25 فناوری به تایید مرکز تحقیقات ساختمان رسیده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان تاکید کرد: در صورتی که در ساخت وسازها از فناوری های نوین مورد تایید مرکزتحقیقات استفاده شود می توان از حمایت های مشمول انبوه سازی استفاده کرد.

تولایی ، مبحث 19، فناوری های سازه و بخش های گوناگون در این حوزه را از جمله مواد تعیین شده در لیست مرکز تحقیقات ساختمان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در ارتباط با فناوری های صنعت ساختمان دولت باید در حوزه برنامه ریزی و فراهم کردن شرایط برای اجرایی شدن این امر در ساخت وساز های کشور ورود پیدا کند و در سایر موارد نظیر تهیه لیست و تایید آن را در اختیار مجریان و متولیان این حوزه قرار دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی در ادامه خواستار به روز شدن لیست مورد تایید مرکز تحقیقات ساختمان شد و افزود: بر این اساس و با بروز شدن این لیست می توان تعداد بیشتری از فناوری های این صنعت را در راه ساخت و ساز های ایمن وسبک بکار گرفت.

وی گفت: در حال حاضر و در صنعت ساختمان سازی با توجه به نیاز روز افزون جامعه به تولید مسکن، بکارگیری روش های نوین در عرصه ساخت و ساز ازاهمیت ویژه ای برخوردار است که این امر نیز در این چند سال اخیر مورد توجه انبوه سازان و سایر نهادهای متولی در این حوزه قرارگرفته است.