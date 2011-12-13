مبارزه غیر شیمیایی در 12 هزار هکتار از مزارع و باغات استان سمنان

حمید نادریان در گفتگو با مهر گفت: در این راستا این مدیریت اقداماتی را در سه بخش عمده انجام داده است.

وی افزود: با هدف ارتقا دانش بهره برداران شهرستان های استان برای استفاده منطقی و بهینه از نهاده ها به ویژه سم، شبکه های مراقبت دولتی و خصوصی را توسعه داده که منجر به جذب 50 کارشناس شده است.

وی ادامه داد: همچنین توسعه استفاده از مواد و روش های غیرشیمیایی با صرف اعتبارات یارانه مصرف سموم ، با هدف پیش آگاهی و شکار انبوه آفت، در 12 هزار هکتار از مزارع و باغ های استان اجرا شده است.

نادریان افزود: در همین راستا در سطح 420 هکتار از باغ ها و مزارع با استفاده از زنبورهای تریکوگراما و براکون با عوامل خسارت زایی مانند کرم گلوگاه انار، ساقه خوار اروپایی و کرم غوزه در محصولاتی مانند انار، ذرت، گوجه فرنگی و پنبه مبارزه شد و در سطحی بالغ بر 1500 هکتار برای مبارزه، از سموم بیولوژیک از جمله T.B استفاده شده است.

وی گفت: با هدف گذاری محصولی روی پسته دامغان- انار، خربزه و محصولات گلخانه ای گرمسار و سیب و انگور شهرستان شاهرود عدم استفاده از هر نوع سمی در تولید این محصولات در آزمایشگاه مرجع تائید شد و در یک هکتار از کشتزارهای سمنان نیز عملیات تولید سبزی ارگانیک در حال اجراست.

مدیر حفظ نباتات سازمان بیان داشت: همچنین در این راستا محصولاتی است که سازمان های مردم نهاد و تشکل های غیردولتی به ویژه در شهرستان گرمسار تولید و عرضه کرده اند، ساماندهی شده است.