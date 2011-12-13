به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی گفت: تنوع محصولات فرهنگی ایران به خصوص در حوزه کتاب، فیلم های سینمایی، پویانمایی، بازیهای رایانهای زمینه مناسبی را برای گسترش روابط فرهنگی با کشورهای منطقه فراهم کرده است.
وی سیاست اصولی ایران را گسترش روابط با همسایگان به ویژه کشورهای اسلامی دانست و اظهار داشت: با توجه به بیداری اسلامی و خیزش مردم مسلمان کشورهای مختلف درمنطقه، نیاز به محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با نگاه به مبانی اسلامی تولید میشود، بیش از گذشته احساس میشود.
وزیر ارشاد همچنین با اشاره به نزدیک بودن ایام دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: جشنوارههای بینالمللی متعدد و متنوعی در زمینههای فیلم، تئاتر، موسیقی، شعر و هنرهای تجسمی در ایران برگزار میشود که میتواند زمینه مساعدی را برای تبادل تجربیات و تعامل سازندهتر هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر کشورهای اسلامی فراهم سازد.
در ادامه این دیدار وزیر فرهنگ، هنر و میراث قطر نیز با اشاره به پیوندهای فراوان دینی، فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی دو کشور گفت: بدون تردید روابط دو کشور برادر و مسلمان منطقه که بر پایه اسلام بنا شده، از عمق و استحکام بسیار خوبی برخوردار است.
عبدالرحمن الکواری با اشاره به سفر سال گذشته خود به ایران، حضور در شهر مقدس قم را تجربهای فوق العاده و به یاد ماندنی ذکر کرد.
وی همچنین به بازدید خود از مراکز دینی و فرهنگی و نیز دیدار با برخی از علماء و مراجع تقلید شهر قم اشاره کرد و گفت: این دیدارها در جهان عرب بازتاب گستردهای داشت و مرا فوقالعاده تحت تاثیر قرار داد.
وزیر فرهنگ، هنر و میراث قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در منطقه و جهان اسلام دارد و ما با همه توان علاقهمند به گسترش روابط دو کشور در حوزههای مختلف هستیم.
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