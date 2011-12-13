پدافند غیرعامل موجب افزایش پایداری بناها در زمان تهدیدها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی دوشنبه شب در آیین افتتاح همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در مشهد اظهارکرد: زیرساخت ها و طراحی ها در مورد پدافند غیر عامل ساخت و سازها باید به گونه ای تسهیل کننده برنامه ریزی و اجرای مدیریت بحران باشد.

وی افزود: مسئولان باید در طراحی سندهای توسعه بخشهای مختلف پدافند غیر عامل و افزایش آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی توجه خاص داشته باشند.

وی گفت: فعالیتهای پدافند غیر عامل از فراگیری خاصی در بخش ساخت و سازها برخوردار است و طیف وسیعی از طراحی ها و نظامهای مهندسی و دستور العملهای این بخش را در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه کنترل و مدیریت بحران از مقوله های بسار مهم در صنعت ساختمان و شهر سازی است، افزود: در همه مناطق شهری باید بسترهای لازم برای تخلیه فوری در زمان بروز تهدیدات احتمالی لحاظ شود به گونه ای که اگر در زمان یک تهدید فرصت کمی برای تخلیه جمعیت وجود داشت، از این زمان نهایت استفاده مطلوب صورت گیرد.

وی افزود: هفت رشته مهندسی و دکترا با عنوان پدافند غیر عامل در سطح کشور از شش سال قبل راه اندازی شده و تعدادی دانشجو در این مقاطع مشغول به تحصیل هستند.