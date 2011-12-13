دولت دستور آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را صادر کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت همکاری دولت برای رفع مشکلات اقتصادی شرکتهای هواپیمایی، بیان کرد: حل مشکلات صنعت به همکاری مشترک دولت و ایرلاینها نیازمند است، زیرا در حال حاضر مجموعه حمل و نقل هوایی کشور در ابعاد تخصصی، تجربه لازم را کسب کرده است تا بتواند مسائل تحریم را برطرف کند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان با تأکید بر اینکه باید به ساختارهای ایرلاینها توجه خاص و ویژه شود، اظهار داشت: در حال حاضر ایرلاینهای کشور با سازمان هواپیمایی به شکل قوی و فعال همکاری میکنند که میتواند مشکلات شرکتها را برطرف کند بنابراین ایرلاینها از نظر مدیریتی و نگرشهای تخصصی صنعت با مشکلی مواجه نیستند.
عابدزاده با اشاره به اینکه برطرف شدن مشکلات ساختار اقتصادی ایرلاینها بیشتر به مساعدتها و همکاری دولت بستگی دارد، گفت: ساختارهای مالی شرکتهای هواپیمایی نیازمند ترمیم است، با تغییر ساختار اقتصادی توسط دولت ساختارهای مالی ایرلاینها نیز در جهتی حرکت خواهد کرد که مدیریتهای شرکتهای هواپیمایی و مجموعه حمل و نقل هوایی را کمک کند تا بتوانند از بحرانهایی که همیشه توسط کشورهای غربی ایجاد میشود، عبور کنند.
عابدزاده با اشاره به اینکه حمل ونقل هوایی به عنوان حمل و نقلی گران مطرح است، اظهار داشت: در کشور ایران 1.5 تا 2 درصد مردم از هواپیما به عنوان وسیله جابهجایی استفاده میکنند، در صورتی که 98 درصد مردم از قطار و خودرو برای سفرهای خود استفاده میکنند، بنابراین لزومی ندارد که دولت یارانهای سنگین را در ابعاد مختلف به این صنعت اختصاص دهد.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان بابیان اینکه قطعاً این یارانههای سنگین موجب عدم رشد شرکتهای هواپیمایی خواهد شد، بیان کرد: در حالی که اگر دولت اجازه دهد مردم خود هزینههای جابهجایی را پرداخت کنند، شرکتهای هواپیمایی فرصت پیدا میکنند تا از درآمدهایی که کسب میکنند، مشکلات صنعت را برطرف کنند.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان با اشاره به اینکه اگر در مقطعی کوتاه حدود 30 تا 40 درصد نرخ بلیت افزایش یابد، شرکتهای هواپیمایی بهتر میتوانند از سرمایههای خود استفاده کنند، افزود: یعنی ساعاتی که پرواز تولید میکنند افزایش مییابد و هرچه ساعات پرواز افزایش یابد، هزینهها کاهش مییابد و در آن مقطع شرکتهای هواپیمایی میتوانند نرخهای بلیت را پس از مدتی کاهش دهند.
عابدزاده تصریح کرد: آزادسازی به هیچ وجه به معنای چندبرابر شدن نرخ بلیت نیست و پس از یک سال قطعاً در رقابتهای سالمی که شرکتهای هواپیمایی با یکدیگر خواهند داشت، نرخها حتی در شرایطی خاص کاهش پیدا میکند. وی افزود: در حال حاضر چنین شرایطی در تمام دنیا مصداق دارد و ما باید ادامه رو راه شرکتهای هواپیمایی موفق دنیا باشیم.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در مورد نرخگذاری قیمت بلیت براساس میزان خدمات ایرلاینها، بیان کرد: این طرح در نهایت باید عملیاتی شود و طرحی است که در تمامی دنیا اجرا شده است.
عابدزاده ادامه داد: باید در مرحله اول زیرساختهای اقتصادی شرکتهای هواپیمایی و ساختارهای مالی آنها اصلاح شود، سپس رقابت و توانمندیهای مدیریتی است که تعیین میکند شرکتها چه میزان توانمندی دارند و در چه درجهای از اهمیت، ایمنی و خدماترسانی قرار دارند که این اتفاق اولیه باید تغییر ساختار مالی و اقتصادی شرکتها باشد.
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