عنایت بیابانی در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت میوه برای شب یلدا، گفت: با توجه به اینکه میوه به اندازه کافی در بازار عرضه می شود دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

وی با اشاره به میزان تولید میوه ومرکبات در کشور، افزود: در حال حاضر تولید میوه و مرکبات در شرایط خوبی قرار دارد و نیازی به میوه‌های وارداتی نیست.

مدیرعامل اتحادیه باغداران شمال همچنین درباره ذخیره سازی میوه شب عید نیز اظهار داشت: ساختاری که از گذشته برای ذخیره سازی میوه شب عید طراحی شده، این بار نیز عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: آن دسته از باغدارانی که اقدام به ذخیره سازی میوه و مرکبات می کنند، با تدارک انبارهای مجهز و تهیه دستگاه‌های خاص برای طبقه بندی میوه، خریداری جعبه های خاص و برچسب خود را برای انبار کردن میوه ها آماده کرده اند.

این مقام مسئول یادآور شد: یارانه دولت برای ذخیره میوه شب عید و حمایت از مصرف کننده نیز اختصاص یافته است.

بیابانی با اعلام این مطلب که معرفی ذخیره کنندگان میوه شب عید به بانکها امسال با تأخیر همراه بوده است، مطرح کرد: ذخیره کنندگان میوه به بانکها معرفی شده اند تا بتوانند از تسهیلات استفاده و به موقع نسبت به تهیه میوه اقدام کنند.

نایب رئیس خانه کشاورز و مدیر عامل اتحادیه مرکبات کشور تصریح کرد: هماهنگی دولت با بانکها منجربه ارائه تسهیلات به ذخیره کنندگان میوه شب عید شده است.

وی این اقدام را در راستای ایجاد تعادل در بازار میوه و مرکبات عنوان کرد و گفت: وام‌هایی که بدون بهره به ذخیره کنندگان میوه پرداخت می شود، با پشتوانه دولت و برای عرضه میوه و محصولات باغی در زمان معین است.

ذخیره‌سازی 50 هزار تن مرکبات برای شب عید

مدیرعامل اتحادیه باغداران شمال با اعلام خبر تولید مرکبات به میزان 4 میلیون و 500 هزار تن، خاطرنشان کرد: دولت با توجه به قراردادهایی که با تعاونی ها منعقد کرده است، 50 هزار تن ذخیره خواهد داشت که البته بخشی نیز توسط مردم ذخیره می‌شود. وی میزان تولید سیب را به اندازه کافی ارزیابی کرد و گفت: تنها در استان آذربایجان غربی میزان تولید سیب یک میلیون تن است.

نایب رئیس خانه کشاورز و مدیرعامل اتحادیه مرکبات کشور ضمن تأکید برعدم نیاز به واردات میوه برای شب عید، گفت: نباید افراد سودجو و فرصت طلب از مصرف کنندگان سوء استفاده کنند.

وی افزود: ذخیره سازی میوه شب عید از سیاستهای حمایتی دولت برای ایجاد تعادل در بازار است. دولت با دراختیار قرار دادن یارانه به ذخیره کنندگان میوه، در اوج مصرف میوه به کمک مصرف کننده می آید.

بیابانی اعلام کرد: شرایط دریافت وامها سخت است و باید تسهیلات زودتر از این در اختیار ذخیره سازها قرار می گرفت تا آنها نیز به موقع اقدام به تهیه میوه کنند.