سکه طلا پاداش جابجایی رکوردهای ملی شنا

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اجرایی فدراسیون شنا به شناگرانی که در مسابقات شنای باشگاههای کشور موفق به کاهش رکوردهای ملی رده سنی عموم (بزرگسال) شوند سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد کرد.

اولین کلینیک مربیگیری ویژه مربیان فعال کشور در حاشیه مسابقات شنای قهرمانی باشگاههای کشور برگزار می شود. در این کلینیک یک روزه مربیان شنای کشور با آخرین پیشرفتها و متدهای مربیگری و تمرینات آماده سازی شناگران آشنا خواهند شد.

نخستین مرحله مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور طی روزهای 24 و 25 آذرماه در بخش بانوان و اول و دوم دی ماه در بخش آقایان در استخر ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.