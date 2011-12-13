مرگ مادران باردار کردستانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت مطلوب مادران باردار یکی از شاخص های سلامت در هر جامعه ای به شمار می رود و به همین دلیل معمولا سازمان بهداشت جهانی و متولیان حوزه بهداشت و درمان در کشورهای مختلف اهمیت ویژه ای برای کاهش مرگ و میر مادران باردار را در دستور کار قرار می دهند ولی این وضعیت در کردستان نادیده گرفته می شود و علیرغم توسعه مراکز بهداشتی و درمانی ولی همچنان مرگ و میر مادران باردار در این استان ادامه دارد.

در آخرین مورد از مرگ و میر مادران باردار کردستان روز 17 آذرماه سال جاری در بیمارستان بوعلی شهر مریوان یک مادر باردار 34 ساله ساکن یکی از روستاهای اطراف شهر مریوان به نام "ثانیه بالود" به دلیل عدم توجه از سوی کادر پزشکی به وی و همچنین خون ریزی شدید دار فانی را وداع گفت.

برادر ثانیه بالود در گفتگو با خبرنگار مهر و با تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: روز پنج شنبه 17 آذرماه و راس ساعت 12 شب خواهر من را در بیمارستان بوعلی شهر مریوان پذیرش کرده و وی را در بخش اورژانس این مرکز بهداشتی و درمانی بستری می کنند و راس ساعت 3:30 دقیقه بامداد روز جمعه وی به صورت طبیعی زایمان می کند.

علی بالود ادامه داد: بعد از زایمان طبیعی وی را به داخل بخش منتقل کرده و بر اساس گفته های همراهان وضعیت عمومی وی و فرزندش نیز مناسب و مطلوب بوده است ولی به دلیل عدم توجه پزشکان و رسیدگی نکردن به موقع به وی راس ساعت 5:30 دقیقه و دو ساعت بعد از زایمان طبیعی فوت می کند.

وی بیان کرد: بر اساس گفته های افراد حاضر و شاهدان عینی خواهر ما به دلیل عدم رسیدگی مناسب دو بار از روی تخت سقوط می کند و کسی نسبت به وضعیت وی نیز رسیدگی نکرده است و حال سوال اصلی اینجاست که چگونه وی به صورت طبیعی زایمان می کند ولی بعد از آن جان خود را از دست می دهد؟.

برادر ثانیه بالود گفت: زمانی که وضعیت خواهر ما وخیم می شود تازه پزشکان برای تزریق خون به وی اقدام می کنند که اقدامات انجام گرفته نیز کارساز نبوده و وی فوت می کند و بر اساس آنچه که پزشکان بیمارستان به ما اعلام کرده اند ولی دچار پارگی رحم و همچنین خون ریزی شدید شده و در نهایت این دو عامل باعث مرگ وی شده اند.

وی در ادامه به شکایت مطرح شده از سوی خانواده بالود علیه پزشک و بیمارستان بوعلی مریوان اشاره کرد و افزود: ما از پزشک و بیمارستان بوعلی مریوان شکایت کرده ایم و به همین دلیل نیز جسد خواهرمان برای تشریح و بررسی علت فوت به پزشکی قانونی سنندج انتقال داده شد و منتظر جواب پزشکی قانونی خواهیم بود.

برادر ثانیه بالود با انتقاد از عدم رسیدگی به مسائل بهداشتی و درمانی مردم گفت: در حالی که نه تنها متولیان حوزه سلامت در کشور نسبت به مراقبت بیشتر از مادران باردار و کاهش مرگ و میر آنها هشدار می دهند حتی سازمان های جهانی نیز برای این منظور اعتبارات و تسهیلاتی در اختیار کشورهای مختلف قرار می دهند و این در شرایطی است که خواهر ما به دلیل بی توجهی کادر پزشکی و درمانی فوت می کند.

علی بالود با درخواست از مراجع قانونی به ویژه دستگاه قضایی و دادستانی استان کردستان برای پیگیری این موضوع یادآور شد: انتظار می رود که مسئولان ارشد استان به ویژه استاندار کردستان و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری کرده و از تکرار حوادث دلخراش این چنین به شدت جلوگیری کنند.

تلاش های خبرنگار مهر برای گفتگو با مسئولان بیمارستان بوعلی مریوان بی نتیجه ماند در حالی که رئیس این مرکز بهداشتی و درمانی در مرخصی است، جانشین وی در بیمارستان بوعلی نیز جوابگوی تلفن همراهش نشد ولی خبرگزاری مهر آمادگی انعکاس گزارش این واقعه به نقل از مسئولان این بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی کردستان را دارد.

مرگ ثانیه بالود در حالی اتفاق افتاد که دو ماه قبل نیز در فاصله کمتر از یک هفته سه مادر باردار کردستانی در یکی از بیمارستان های سطح استان جان خود را از دست دادند و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در مقابل این اتفاق دلخراش نیز سکوت را بر هر چیز دیگری ترجیح دادند.

مرگ و میر مادران باردار کردستانی در حالی ادامه دارد که طی چند سال اخیر اقدامات بسیاری در راستای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق شهری و حتی روستایی استان کردستان صورت گرفته است ولی همچنان وقوع حادثه های این چنین باعث می شود تا نیاز به توجه و دقت بیشتر در خصوص پیگیری مسائل حوزه سلامت در استان از اهمیت بیشتری برخوردار شود.

مرگ و میر مادران باردار کردستانی تا جایی ادامه دارد که چندی قبل از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم هیئتی برای رسیدگی به این موضوع به کردستان اعزام شد ولی باز هم هیچ گاه گزارش این هیئت و یا احتمالا برخورد با افراد خاطی در این رابطه نیز اعلام نشده است.

هر چند که هیچ وقت از سوی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی در استان کردستان آماری از مرگ و میر مادران باردار اعلام نمی شود ولی به گفته یک منبع آگاه با مرگ ثانیه بالود شمار مادران فوت شده باردار در شهرستان مریوان به بیش از هفت نفر در سال جاری رسیده است و این رقم در سراسر استان نیز بیش از 15 نفر در هشت ماه اول سال جاری است.

چندی قبل نیز در جریان مرگ کودک چهار ساله سنندجی که از سوی خبرگزاری مهر در استان رسانه ای شد، مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به جای پیگیری موضوع ،خبرگزاری مهر را از پوشش اخبار حوزه بهداشت و درمان استان کردستان منع کردند ولی این بار انتظار می رود که درمورد مرگ این مادر باردار مریوانی و سایر مسائل و مشکلات حوزه سلامت موضوع را پیگیری و تا رسیدن به نتیجه مشخص رها نکنند.

