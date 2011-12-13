صدیقه صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در همایش بانوان مبلغه جامعه ‌المصطفی(ص) که برای اولین بار برگزار خواهد شد مبلغانی از 35 کشور گردهم خواهند آمد.



وی اظهار داشت: در این گردهمایی مبلغانی از مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی، جامعه ‌الزهرا(س) و مشهد، حضور دارند و همایش نیز روز پنج‌شنبه، 24 آذرماه در مؤسسه برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی و تربیتی مؤسسه آموزش عالی بنت‌الهدی اضافه کرد: حجج الاسلام قرائتی و اعرافی در این همایش سخنرانی می‌کنند و حجت الاسلام حکیم الهی نیز به ارائه گزارشی از پیش نشست‌های کمیته‌ها خواهد پرداخت.



صدیق در ادامه بیان تجربیات تبلیغی از سوی سه نفر از مبلغان را از دیگر برنامه‌های همایش بانوان مبلغه جامعه ‌المصطفی(ص) عنوان کرد و گفت: همچنین از 20 مبلغ برتر جامعه المصطفی در این همایش تجلیل می‌شود.

