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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

سانا خبر داد:

آغاز نشست همکاری اقتصادی ایران و سوریه در دمشق

آغاز نشست همکاری اقتصادی ایران و سوریه در دمشق

نشست کمیته مشترک پیگیری همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه از امروز در دمشق با حضور مقامات دو کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد سلوطه" معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی در گفتگو با  خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) با اشاره به برگزاری نهمین دور نشست کمیته مشترک پیگیری همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: کمیته در نظر دارد در نشستی دو روزه افزایش همکاری میان دو کشور در تمام بخشها را بررسی کند.

وی تاکید کرد: پیگیری توسعه فعالیت شرکتهای ایرانی حاضر در سوریه از دیگر برنامه های موردنظر کمیته مشترک دوجانبه است.

خاطر نشان می شود کمیته مشترک پیگیری همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه برای توسعه روابط دو کشور و اجرایی شدن توافقات فیمابین تشکیل شده است.

کد مطلب 1482364

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