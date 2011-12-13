آغاز نشست همکاری اقتصادی ایران و سوریه در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، "خالد سلوطه" معاون وزیر اقتصاد و بازرگانی در گفتگو با خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) با اشاره به برگزاری نهمین دور نشست کمیته مشترک پیگیری همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه اظهار داشت: کمیته در نظر دارد در نشستی دو روزه افزایش همکاری میان دو کشور در تمام بخشها را بررسی کند.

وی تاکید کرد: پیگیری توسعه فعالیت شرکتهای ایرانی حاضر در سوریه از دیگر برنامه های موردنظر کمیته مشترک دوجانبه است.

خاطر نشان می شود کمیته مشترک پیگیری همکاریهای اقتصادی ایران و سوریه برای توسعه روابط دو کشور و اجرایی شدن توافقات فیمابین تشکیل شده است.