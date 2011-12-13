به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور امروز در همایش ملی بررسی نقش بانکداری اسلامی در تأمین مالی با تأکید بر بانکداری قرض الحسنه، نگرش معنوی مردم، بهره گیری از پتانسیل افراد خیر و تبلیغات رسانه ها جهت ترغیب مردم به کار نیک را از جمله ابزارهای عمده ایجاد انگیزه توسط نظام بانکی در جذب منابع قرض الحسنه عنوان کرد.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تأکید بر اینکه بانکها مکلف هستند منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند، عنوان کرد: بانک قرض الحسنه در مدت زمان فعالیت خود تنها اقدام به فعالیت در بخش قرض الحسنه کرده است.

مصطفی پور با بیان اینکه گروه هایی از مردم به دنبال سیستم‌هایی نظیر بانکداری قرض الحسنه هستند، عنوان کرد: پیشرفتهای بسیاری در بخش الکترونیکی بانکداری قرض الحسنه و مکاتبات آنلاین صورت گرفته است.

وی از تشکیل 262 هزار فقره پرونده تسهیلات با 7 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده، خبر داد و گفت: منابع این بانک از 10 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.

به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه، رشد منابع بانک در سال 89 نسبت به پایان 88 حدود 3 درصد بوده، این در حالی است که این رقم در تاریخ 20 آبان ماه نسبت به پایان 89 که حدود 80 درصد بوده، که امید است تا پایان به 200 درصد برسد.

مصطفی پور گفت: مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسید گذشته بانک کمتر از 1 درصد بوده است. سقف تسهیلات بانک 10 میلیون تومان است و بیشترین تسهیلات گیرندگان نیز اقشار کم درآمد هستند، در عین حال اخذ وثایق ملکی در بانک با توجه به تشکیل 300 هزار پرونده از انگشتان یک دست نیز کمتر است.

وی تعداد حساب‌های قرض الحسنه بانک را 600 هزار اعلام کرد و گفت: مقدمات طراحی اوراق گواهی قرض الحسنه انجام و به بانک مرکزی ارائه شده و از سوی شورای فقهی تأیید شده است و به زودی این اوراق منتشر و به دنبال معرفی می شود.

مدیرعامل بانک قرض الحسنه، ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه و الحاق آنها به بانک قرض الحسنه مهر ایران، ایجاد واحدهای اشتغال ادارات، سوق‌دهی تسهیلات قرض الحسنه به اشتغال و ساماندهی صندوق‌های خانوادگی را از برنامه های در دست اقدام عنوان کرد.