ذخیره سازی 3500 تن پرتقال و سیب شب عید در آذربایجان غربی

جعفر صادق اسکندری در گفتگوی اختصاصی با اشاره به تامین میوه و مرکبات ایام پایانی سال در استان افزود: در این زمینه سه هزار تن پرتقال و 500 تن سیب درختی برای تنظیم بازار در شب عید ذخیره سازی شده که در ایام پایانی سال در مراکز عرضه و فروش توزیع می شود.

وی در ادامه گزارشی از اقدامات بازرسی و نظارتی این نهاد در طول سالجاری تاکنون ارائه کرد و گفت: از آغاز سالجاری 28 هزار و 160 بازرسی از واحدهای صنفی استان صورت گرفته است.

اسکندری اضافه کرد: در راستای بازرسی های به عمل آمده 106 هزار و 42 پرونده تخلف به ارزش بیش از 64 میلیارد ریال تشکیل شد.

وی طرح بررسی کمیت و کیفیت کالاهای بسته بندی، طرح رمضان و تابستان، طرح بازگشایی مدارس، طرح نظارت بر قیمت خودروهای داخل و لبنیات و تخم مرغ، طرح حجاج، طرح نظارتی لوازم سرمایشی و طرح بسته بندی جعبه های پلاستیکی میوه را از جمله طرح های ویژه نظارتی اجرا شده توسط سازمان بازرگانی برشمرد.

80 درصد نیاز تخم مرغ استان از سایر استانها تامین می شود

رئیس سازمان بازرگانی با بیان اینکه هم اکنون تنها 20 درصد از نیاز تخم مرغ استان در واحدهای تولیدی استان تامین می شود اظهارداشت: 80 درصد از نیاز تخم مرغ استان از سایر استانهای کشور وارد می شود.

اسکندری در ادامه با تاکید بر استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی استان گفت: در حال حاضر شاهد ضرردهی واحدهای تولیدی استان به دلیل عدم استفاده از ظرفیت های کامل هستیم که در این زمینه باید برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

وی حمایت از تولید مولد، اشتغالزایی و افزایش رفاه عمومی را از مزایای استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی در سطح استان عنوان کرد.