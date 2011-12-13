دولت و بانکها کارآفرینان را تنها نگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین هاشمی در آستانه برپایی هفتمین دوره جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران، با بیان این مطلب اظهار داشت: معرفی صنعتگران نمونه و کارآفرین کشور گرچه یک عامل بسیار مهم در روند تشویق سرمایه گذاری محسوب می شود، اما دستگاه های اجرایی کشور باید ساز و کارهایی را فراهم کنند تا این افراد از حمایت های بیشتری برخوردار شوند.

وی افزود: در حال حاضر بخش تولید کشور با چالش های متعددی روبرو است و طبیعی است که نمی توان انتظار داشت با وجود این مشکلات اهداف دولت در زمینه رشد بخش صنعت و معدن و همچنین ایجاد اشتغال بر اساس اهداف برنامه پنجم محقق شود.



هاشمی اضافه کرد: هر ساله تعداد زیادی از این چهره ها با در نظر گرفتن معیارهای دشوار و پیچیده ای معرفی می شوند و لازم است در کنار این موارد سیاست های تشویقی بیشتری از سوی دولت وضع شده تا در فضای سرمایه گذاری و اشتغال زایی کشور اعتماد بهتری ایجاد شود نه اینکه از محل هدفمندسازی یارانه ها فقط 20درصد سهم تولید پرداخت شود.



رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس آماده همکاری با دولت در راستای تدوین قوانین کارآمد به منظور حمایت از تولید و چهره های موفق در بخش صنعت، معدن و اقتصاد کشور است.



هاشمی با اشاره به رویکردهای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید صادرات گرا یکی از بهترین مسیرها برای رشد بخش تولید و رقابت پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی است و به طور حتم تقویت چنین دیدگاهی در بین چهره های شاخص این بخش می تواند تحقق این اهداف را سرعت دهد.



هر ساله به منظور تجلیل از مقام پیشکسوتان صنعت کشور، یکی از آنان به عنوان قهرمان قهرمانان صنعت کشور معرفی می‌شود و باشکوه ترین جشن سالانه صنعت و اقتصاد کشور در سال جاری نکوداشت «استاد احمد غفاری پیشکسوت صنعت شیرآلات و بنیانگذار شرکت کیز ایران» در ایران خواهد بود. هفتمین جشنواره قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران 12دی ماه در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می‌‌شود.