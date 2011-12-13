فلسفه قیام کربلا گسترش معنویات و مبارزه با منکرات بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمود ترابی صبح سه شنبه در گردهمایی ضابطین امربه معروف و نهی از منکر شاهرود گفت: پیروان اباعبدالله (علیه السلام) با ایمان و عمل و تقوا و جهاد خویش، نشان مى‏دهند که این فلسفه را شناخته و آن را پذیرفته‏اند و در راه آن تلاش مى‏کنند.

وی یادآور شد: شیعیان حسین (ع) و پیروان فرهنگ عاشورا، هرگز با دشمنان اسلام و مسلمین سازنش نمى‏کنند و عزت و سربلندى خود را به زندگى حقیرانه و بردگى ستمکاران و جباران نمى‏فروشند.



حجت ااسلام ترابی در ادامه بیان داشت: شیعیان جان مى‏دهند، ولى دین و ایمان و شرافت را از دست نمى‏دهند و عزادارى براى امام حسین (ع) و شهداى کربلا و اهل بیت مظلوم، نشانه همدلى و همراهى و همگامى با حماسه آفرینان عاشوراست.



وی اضافه کرد: بزرگترین معروف در زمان فعلی تبعیت از ولایت فقیه و حفظ نظام جمهوری اسلامی می باشد و همه باید تلاش کنند تا این معروف ها در جامعه نهادینه شود.



رئیس دادگستری شهرستان شاهرود نیز در این گردهمایی با اشاره به امربه معروف و نهی از منکر گفت: کسانی که به عنوان آمربه معروف و ناهی از منکر هستند خود باید در درجه اول به انجام واجبات و ترک محرمات مقدم بر دیگران باشند.



حجت الاسلام و المسلمین میرمحمدی ادامه داد: ضابطین امر بمعروف باید تلاش کنند که تقوا را در خود تقویت نمایند و با راه هایی که اسلام و ائمه ما را به آن راهنمایی کردند به ارشاد دیگران بپردازند که این اقدام تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.



وی تصریح کرد: اجرای این فرضیه یکی از فروع دین اسلام می باشد و در کنار دیگر فروع دین همچون نماز و روزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که این فریضه اجتماعی مربوط به جامعه اسلامی است و اگر آن در جامعه کم رنگ شود معلوم نیست چه اتفاقات ناگواری برای یک جامعه اسلامی پیش آید.



در این مراسم بیش از 160 نفر از ضابطین بسیجی، اعضای ستادپیشگیری و حفاظت اجتماعی و ضابطین نیروی انتظامی شاهرود در سالن اجتماعات کانون بسیج جوانان شاهرود حضور داشتند.