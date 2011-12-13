تحصیل 2300 دانش آموز استثنایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف جمال صبح سه شنبه در همایش دانش آوزان استثنایی استان افزود: این استان دارای 28 مرکز آموزشی دولتی و دو مرکز نارسایی های یادگیری است.

وی افزود: در طرح سنجش نوآموزان 28 هزار و 768 نوآموز مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد 24 هزار و 466 نفر بدون مشکل و چهار هزار و 32 نفر مشکوک به مشکل بوده اند.

جمال گفت 480 نفر همکار درحوزه آموزش و77 نفر درحوزه مشاوره و توانبخشی مشغول خدمت به دانش آموزان استثنایی هستند.

وی افزود: فضاهای آموزشی در شهرهای گرگان، مینودشت، انبارالوم و سیمین شهر در اولویت ساخت قرار دارند.

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش وپرورش استان اظهار داشت : 320 هزار دانش آموز دراستان گلستان مشغول به تحصیل هستند که بیش از دو هزار نفر از آنان دانش آموزان استثنایی هستند.

وی اظهار داشت: در بخش ساخت و ساز و اعتبارات توجه ویژه ای به دانش آموزان استثنایی شده است.

وی افزود: دانش آموزان استثنایی و کارکنان دربخش ورزش و مسابقات فرهنگی عناوین کشوری را کسب کرده اند.