اخبار کوتاه ورزشی از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سه ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبالدستی برای شرکت در مسابقات جام جهانی فرانسه دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سه ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی فوتبالدستی ایران برای حضور در مسابقات جام جهانی فرانسه از دو شنبه 21 آذر ماه جاری به مدت 10 روز در آکادمی فوتبالدستی امید تهران تشکیل خواهد شد.

"عرفان اشرف آبادی"، "پوریا شیخ الاسلامی" و "نادر صفره" ورزشکاران کرمانشاهی هستند که در این اردو حضور دارند.

در این اردو 9 بازیکن زیر نظر حسین رعیت زاده به عنوان مربی به تمرین خواهند پرداخت که از این تعداد 7 نفر به مسابقات جهانی فرانسه اعزام خواهند شد.

همچنین سه دی ماه این اردو در هتل المپیک کاوه شهرستان ساوه برگزار میشود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

مسابقات جام جهانی فوتبالدستی از تاریخ 15 تا 18 دی در شهر "نانت" فرانسه برگزار می شود.

کمیته فوتبالدستی مدت دو سال است که زیر نظر هیئت انجمنهای ورزشی استان کرمانشاه مشغول فعالیت است.

کرمانشاه میزبان رقابتهای هندبال باشگاههای کشور

رقابتهای هندبال باشگاههای کشور به میزبانی کرمانشاه برگزار می شود. در این رقابتها 22 تیم از سراسر کشور حضور خواهند داشت.

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هفته پایانی از دور رفت رقابتهای لیگ نونهالان استان روز جمعه 25 آذر ماه در خانه تکواندو برگزار می شود.

وزن کشی روز پنجشنبه 24 آذر ماه ساعت 18 الی 20 در محل خانه تکواندو انجام می شود.