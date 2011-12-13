تصادف مرگبار در آزاد راه کرج - قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس راه آزاد راه کرج - قزوین در پی اعلام دو فقره تصادف منجر به فوت واقع در لاین جنوبی آزاد راه کرج - قزوین ودیگری در لاین شمالی نرسیده به پل نظرآباد جهت بررسی این حادثه به محل اعزام شدند.

ماموران پس از حضور تصادف یک دستگاه پژو با سواری پراید را مشاهده کردند که راننده خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در دم کشته شده بود.

همچنین یک دستگاه پژو به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل خودرو واژگون شده و تنها سرنشین آن که دختر بچه ای 10 ساله بود بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.