آغاز توسعه 4 میدان مستقل گازی در مناطق مرکزی ایران

مهدی فکور در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه با توجه به ورود سرمای زودرس پاییزی به کشور ظرفیت تولید گاز در مناطق مرکزی ایران به بیش از 300 میلیون متر مکعب در روز رسیده است، گفت: در حال حاضر مشکلی در افزایش تولید گاز در این مناطق وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی با اشاره به برنامه ریزی برای تولید نیم میلیارد متر مکعب گاز در مناطق مرکزی ایران، تصریح کرد: بر این اساس اخیرا عملیات اجرایی توسعه میادین گازی دی و سفید زاخور آغاز شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود با تکمیل مراحل توسعه در مجموع روزانه 13 تا 15 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این دو میدان تولید شود، اظهار داشت: علاوه بر توسعه بخش بالادستی قرار است پالایشگاه نم زدایی این میادین گازی هم ساخته شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه برای توسعه میادین گازی سفید زاخور و دی 2 فاز توسعه ای تعریف شده است، بیان کرد: از سوی دیگر قرار است گاز تولیدی میدان دی به دلیل شیرین بودن زودتر از میدان سفید زاخور استخراج شود.

به گفته مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی با توسعه میدان دی، گاز شیرین این میدان مستقل به همراه میادین آغار و دالان به شبکه سراسری تزریق می شود.

وی حجم سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی دی و سفید زاخور را 370 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود عملیات توسعه ای این دو میدان گازی در مدت 2 سال به پایان برسد.

فکور همچنین در خصوص وضعیت توسعه میادین گازی هالگان و سفید باغون به مهر، گفت: هم اکنون توسعه این دو میدان گازی در مرحله مطالعات پایه قرار دارد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با توسعه این میادین در چند فاز، ظرفیت تولید گاز ایران روزانه 50 میلیون متر مکعب افزایش می یابد، تاکید کرد: برای توسعه این میادین حفاری چاه‌های تولیدی و توصیفی، ساخت یک پالایشگاه مجزا، تاسیسات لخته گیر در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، میدان سفید باغون از ذخیره حدود 6 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی برخوردار است این میدان مستقل تازه کشف شده گاز در استان فارس قرار گرفته است.

"هالگان" هم یکی از میادین گازی تازه اکتشاف شده در استان فارس بوده که حجم ذخایر گاز این میدان 12.4 تریلیون فوت‌مکعب و ذخیره میعانات گازی درجای این میدان را 249 میلیون بشکه اعلام شده است.