مرکز آموزش فنی و حرفه ای سنقر به رتبه هفت استان ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروزسه شنبه فرماندار شهرستان سنقر از مرکز فنی و حرفه این شهر بازدید کرد.

غلامرضا حیدری در این بازدید با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای گفت: مرکز آموزش فنی وحرفه ای سنقر با تلاش و همت کارکنان و مربیان در سال گذشته به رتبه هفت استان ارتقا یافته که نسبت به سالهای گذشته 15 پله ترقی داشته است.

فرماندار شهرستان سنقر تاکید کرد: آموزشهای فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال در بین جوانان نقش مهمی را ایفا می کند.

حیدری افزود: با ترغیب و تشویق جوانان به فراگیری آموزشهای مهارتی و پرورش خلاقیتها و فراهم کردن زمینه های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، قطعا مشکل بیکاری جوانان مرتفع خواهدشد.

فرماندار سنقر در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه کارکنان فنی وحرفه ای، نسبت به حمایت و مساعدتهای لازم در راستای توسعه آموزشهای مهارتی ابراز آمادگی کرد.

