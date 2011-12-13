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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

صفری خبر داد:

کمربندی خاتم الانبیای ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

کمربندی خاتم الانبیای ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی شهردار ارومیه از آماده افتتاح و بهره برداری شدن کمربندی خاتم الانبیا این شهرستان تا دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفری صبح سه شنبه در جریان بازدید از مراحل اجرایی این طرح، افزود: کمربندی خاتم الانبیا به منظور کاهش بار ترافیکی، تسهیل درعبور و مرور مسافران شهری در رینک ترافیکی محور مواصلاتی جاده دریا بطرف جاده مهاباد و روان سازی ترافیک و تردد در دست اجرا است.

وی بیان داشت: این پروژه با همکاری سازمان عمران، سازمان همیاری و خدمات موتوری شهرداری ارومیه در حد فاصل فلکه ابوذر تا پل سوم خرداد اجرا شده که در این راستا عملیات زیرسازی، جدولگذاری، خاکبرداری، احداث دیوار حائل، پل، لوله گذاری و ایجاد کانال انجام می شود.

معاون عمرانی شهردار ارومیه با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال برای اجرای طرح کمربندی خاتم الانبیا، گفت: همچنین هم اکنون فاز سوم از پروژه مجموع پلهای چهارده شهید با احداث باند های کندرو و تندرو محور با مساحت هزار و 200 مترمربع در دست اجرا است.

صفری در ادامه افزود: عملیات ساماندهی باندهای تندرو و احداث باندهای کندرو در راستای تکمیل رینک ترافیکی شهری انجام شده و بر اساس پیش بینی های انجام این شده این فاز نیز همزمان با پروژه مجموعه 14 شهید آماده بهره برداری شود.
 

کد مطلب 1482383

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