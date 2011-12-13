کمربندی خاتم الانبیای ارومیه دهه فجر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صفری صبح سه شنبه در جریان بازدید از مراحل اجرایی این طرح، افزود: کمربندی خاتم الانبیا به منظور کاهش بار ترافیکی، تسهیل درعبور و مرور مسافران شهری در رینک ترافیکی محور مواصلاتی جاده دریا بطرف جاده مهاباد و روان سازی ترافیک و تردد در دست اجرا است.

وی بیان داشت: این پروژه با همکاری سازمان عمران، سازمان همیاری و خدمات موتوری شهرداری ارومیه در حد فاصل فلکه ابوذر تا پل سوم خرداد اجرا شده که در این راستا عملیات زیرسازی، جدولگذاری، خاکبرداری، احداث دیوار حائل، پل، لوله گذاری و ایجاد کانال انجام می شود.

معاون عمرانی شهردار ارومیه با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال برای اجرای طرح کمربندی خاتم الانبیا، گفت: همچنین هم اکنون فاز سوم از پروژه مجموع پلهای چهارده شهید با احداث باند های کندرو و تندرو محور با مساحت هزار و 200 مترمربع در دست اجرا است.

صفری در ادامه افزود: عملیات ساماندهی باندهای تندرو و احداث باندهای کندرو در راستای تکمیل رینک ترافیکی شهری انجام شده و بر اساس پیش بینی های انجام این شده این فاز نیز همزمان با پروژه مجموعه 14 شهید آماده بهره برداری شود.

