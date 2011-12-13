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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

مجلس ایراد شورای نگهبان به سه لایحه را اصلاح کرد

مجلس ایراد شورای نگهبان به سه لایحه را اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسامی ایرادات شورای نگهبان به سه لایحه را در جلسه روز سه شنبه خود برطرف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،‌ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس سه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را که از شورای نگهبان به دلیل وجود ایراداتی به مجلس بازگشت داده شده بود را مورد رسیدگی قرار دادند.

نمایندگان مجلس در دو لایحه‌ای که مربوط به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شد به جهت رفع ایراد شورای نگهبان بر پیوست اساسنامه عضویت تاکید کردند تا ایراد شورای نگهبان برطرف شود.

نمایندگان مجلس همچنین در بررسی ایرادات لایحه تشکیلات برای دادرسی دیوان عدالت اداری بر دو مورد از مصوبه خود که مورد ایراد شورای نگهبان بود اصرار کردند و بر یک مورد نیز با الحاق تبصره‌ای به یک ماده ابهام شورای نگهبان را برطرف کردند.

کد مطلب 1482385

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