گزارش عملکرد وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا اسداللهی عضو کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه گزارش این کمیسیون در مورد عملکرد وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان در خصوص طرح آبرسانی غدیر و تامین آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان را قرائت کرد.

طرح آبرسانی غدیر به منظور انتقال آب از محل سد تنظیمی کرخه به مناطق شمال غرب خوزستان(شامل شهرهای سوسنگرد، شوش، الوان، حمیدیه، هویزه، بوستان، رفیع و روستاهای مجاور) و مناطق مرکزی و جنوبی خوزستان (شامل شهرهای اهواز، شیبان، شادگان، آبادان، خرمشهر و روستاهای مجاور این شهرها) در دی ماه 1387با اعتباری معدل 13 هزار میلیارد ریال به پیمانکار واگذار گردیده است. کل جمعیت تحت پوشش این طرح در سال افق طرح یعنی 1415 معادل 4 میلیون و700 هزار نفر و نیاز مصرفی آن به میزان 24 متر مکعب در ثانیه برآورد شده است.

عدم اجرای قانون مربوط به این طرح موجب شد تا کمیسیون اصل 90 به درخواست رئیس مجلس موضوع را رسیدگی کند.

کمیسیون اصل 90مجلس پس از بررسی موضوع و بازدید از طرح در جمع بندی خود اشاره کرده است که طرح اضطراری آبرسانی به شهرهای خرمشهر و آبادان اولیت اول طرح بزرگ و ملی غدیر بوده که منبع تامین آب را از کارون(با شوری بسیار) به حمیدیه (که شوری کمتری دارد) منتقل نموده اما عدم اطلاع رسانی این موضوع د در هنگام افتتاح طرح اضطراری چنین القا نموده که این طرح اساساً اجرا نشده است.

همچنین تسریع در اجرای طرح اضطراری در سوم خرداد سبب شده که اولاً تنها یکی از خطوط لوله اجرا شود و ثانیاً آزمایش‌های ضروری و ضدعفونی نمودن آنها انجام نگیرد.

عجله در بهره برداری از طرح آبرسانی اضطراری سبب گردیده است تا برای قابل استفاده نمودن آب از تصفیه خانه قدیمی استفاده شود که با توجه به ضد عفونی ننمودن لوله‌ها کیفیت آب مطلوبیت لازم را ندارد.

کمیسیون ویژه اصل 90مجلس همچنین در پیشنهاداتی خواستار تعبیه سریع خط دوم لوله‌های طرح اضطراری با رعایت استانداردها، ضدعفونی خط اول و آزمایش‌های لازم، پیش‌بینی راهکارهای مناسب در تامین منابع مالی اجرای طرح و انجام طرح بر طبق موافقتنامه‌های مبادله شده، شده است.