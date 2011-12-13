تلاش دشمنان برای نابودی مقاومت لبنان و سوریه به مثابه خودکشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، "نواف الموسوی" گفت : تحولات کنونی سوریه اعتراضات مردمی که خواهان تغییر هستند محسوب نمی شود، بلکه هدف اصلی آن نابودی ارتش سوریه و تضعیف آن در برابر اسرائیل است.

وی افزود: امید برخی برای از بین بردن مقاومت لبنان و نظام سوریه سرابی بیش نیست و کسانی که به دنبال این موضوع هستند به خوبی می دانند که تلاش آنها به مثابه خودکشی است.

موسوی تصریح کرد: مقاومت لبنان همواره به پیروزی در برابر اسرائیل اعتقاد کامل دارد و تلاشها برای آغاز جنگ منطقه ای با هدف ضربه عمیق به مقاومت بی نتیجه است.