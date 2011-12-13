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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

وحیدی در پاسخ به مهر خبر داد:

پهپاد آمریکایی جزء مایملک ایران است/ ویژگی فناورانه پهپاد آمریکایی

پهپاد آمریکایی جزء مایملک ایران است/ ویژگی فناورانه پهپاد آمریکایی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به برنامه وزارت دفاع برای پهپاد آمریکایی که به حریم هوایی کشورمان تجاوز کرده بود گفت: این هواپیما مایملک جمهوری اسلامی ایران است و ما تصمیم می گیریم که باید درباره آن چه اقدامی انجام دهیم.

سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ به خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری درباره تکلیف پهپاد جاسوسی آمریکا که به حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران تجاوز کرده بود، گفت: این هواپیما مایملک جمهوری اسلامی ایران است و ایران تصمیم می گیرد که درباره اش چکار کند.

وزیر دفاع درباره ویژگیهای فناورانه این پهپاد نیز گفت: این هواپیما تواناییهای تکنولوژیکی بالایی دارد و جزو بالاترین دستاوردهای علمی آمریکا محسوب می شود که وظیفه اش "شناسایی" است.

سردار وحیدی درباره توانایی پژوهشگران کشورمان در ساخت هواپیماهای بدون سرنشین نیز گفت: توانمندی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین بسیار بالا است و پژوهشگران کشورمان در این حوزه توانسته اند عملکردی قوی برای ساخت پرونده های بدون سرنشین در حوزه های شناسایی، هدف و تهاجمی از خود نشان دهد و در حال حاضر پرنده های بدون سرنشین خوبی که ساخته دست فرزندان این مملکت هستند، داریم.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری درباره آثار تحریم های علمی ایران گفت: تحریم های علمی از اول انقلاب اسلامی علیه کشورمان اعمال شده و دائما نیز سخت تر شده است. این تحریم ها با هدف ممانعت از دستیابی ملت ایران به قله های علم و فناوری بوده و به ویژه در حوزه دفاعی این تحریم ها خیلی شدیدتر اعمال شده است.

وحیدی افزود: برغم تلاش های دشمن، جوانان رشید ملت در حوزه های مختلف اعم از حوزه دفاعی دستاوردهای فناورانه قابل توجهی داشته و محصولات بسیار مهمی را ارائه کرده اند بطوریکه در برخی از حوزه ها جزو 5 کشور اول دنیا هستیم. بنابراین تحریم نه تنها اثر منفی بر توانمندی علمی ایران نداشته بلکه به شکوفایی علمی ما نیز منجر شده است.

کد مطلب 1482396

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