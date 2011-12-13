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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

حجت الاسلام مصائبی:

همایش منادیان وحدت در سنندج برگزار می شود

همایش منادیان وحدت در سنندج برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، از برگزاری همایش منادیان وحدت در سنندج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی صبح سه شنبه در جلسه کمیته طرح های شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با اشاره به برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان اظهارداشت: برگزاری سومین همایش منادیان وحدت همزمان با دهه فجر و با محورهای مختلف از جمله برنامه های این اداره کل در ایام هفته وحدت است.

وی افزود: راهبردهای پیامبر اعظم (ص) در تحقق وحدت و انسجام اسلامی، نقش امام صادق (ع) در تحکیم وحدت، فلسطین نماد مقاومت و وحدت و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین ایام طلیعه بیداری اسلامی از جمله محورهای اصلی این همایش به شمار می رود.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان کرد: برگزاری نشست مشترک علما در تمامی شهرستان ها، افتتاح مرکز فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزاری گفتمان های دانشجویی و برپایی نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی از دیگر برنامه های ایام هفته وحدت است.

در بخش دیگر این جلسه برنامه های ایام دهه مبارک فجر و هفته وحدت که توسط دستگاه های مختلف اجرایی استان کردستان برگزار می شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 

کد مطلب 1482399

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