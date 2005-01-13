نيروي انتظامي نبايد وارد دعواهاي سياسي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" حجت الاسلام والمسلمين موسوي لاري و صبح امروز در پنجمين همايش سراسري روحانيون و مسؤولان سازمان عقيدتي سياسي نيروي انتظامي سند چشم انداز 20 ساله، برنامه چهارم توسعه و سند آمايش سرزمين را سه سند مهمي ياد كرد كه براساس آن كشور در آينده به عنوان و قدت اول منطقه مطرح خواهد شد.



وي با اشاره به اينكه سال نخست برنامه چهارم توسعه از چند ماه آينده آغاز خواهد شد، خاطرنشان كرد كه براساس اين برنامه به رشد معادل2/8 درصدي دل بسته و معتقديم كه براساس پيش بيني ها بايد نرخ بيكاري از2 رقمي به 1 رقمي تقليل و تورم نيز كاهش پيدا كرده و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف زيربنايي به گونه اي صورت پذيرد كه فرصت تحقق اين اهداف پديد آيد.



وزير كشور در اين بخش از سخنان خود با بيان اين كه براي رسيدن به اهداف مطلوب در سندها بايد شرايط عمومي جامعه فراهم شود، گفت: بخشي از اين شرايط به نگاه ما به خارج از مرزها و دروازه هاي جمهوري اسلامي و بخشي ديگر متوجه سلوك خود ما در داخل است.



وي با تشريح شرايط متناظر اين دو بخش افزود: حركت متين، داراي چارچوب و جهت دار در روابط خارجي مزاحمت ها و فشارها را كاهش مي دهد و اجازه نمي دهد كه انرژي ما در اصطكاك و تقابل با ديگران مصروف شود و نوع سلوك خردورزانه در كشور و تنظيم صحيح رابطه دولت – ملت نيز شرايطي را فراهم مي كند كه اعتماد متقابل بين مديريت جامعه و توده هاي مردم برقرار و از اين طريق زمينه ها براي سرمايه گذاري و يا حركت به سمت توسعه مطلوب فراهم شود.



وي سپس نقش نيروي انتظامي را در آماده سازي اين شرايط ممتاز و برجسته ارزيابي و از اين نيرو به عنوان مسؤول جلوگيري از هنجارشكني ها و آماده سازي شرايط و تأمين امنيت براي همه آنهايي ياد كرد كه مي خواهند در اين جامعه زندگي كنند.



موسوي لاري با بيان اينكه نيروي انتظامي سازمان اقتدار جامعه بوده و بازوي اصلي اعمال حاكميت و مديريت مقررات در جامعه به دست نيروي انتظامي است، اضافه كرد: اعمال قدرت و بهره گيري از توان و ظرفيت ها مهم ترين دغدغه متوجه اين دستگاه است كه آيا فعاليت ها براساس موازين صورت مي گيرد يا نه؟



جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش سازمان هاي حفاظت اطلاعات و بازرسي ناجا در اعمال كنترل هاي بيروني بر پرسنل اين نيرو، به تبيين نقش و وظايف سازمان عقيدتي سياسي ناجا پرداخت و توجه به نظارت هاي دروني، تقويت بعد معنوي پرسنل، خودكار كردن قانونگذاري، عمل به وظايف به طور خودجوش و وظيفه شناسي از درون را از رسالت هاي مهم اين سازمان عنوان كرد.



وي ايفاي اين نقش و رسالت را از طريق بهره گيري از جديدترين امكانات و شيوه هاي آموزشي و الگوگيري از اسوه هاي عملي و رفتاري تربيتي امكانپذير دانست و يادآور شد كه اگر گفته ها غير منطبق با اعمال باشد، نه تنها آموزش ها بي تاثير خواهد بود بلكه رسالت ها نيز عقيم خواهد ماند.



وزير كشور با تاكيد بر توجه نيروي انتظامي نسبت به نقش و جايگاه سازمان عقيدتي سياسي گفت: به هر مقدار كه فعاليت هاي عقيدتي بيشتر مثمر ثمر باشد، نياز به كنترل هاي بيروني و بازرسي و حفاظت كمتر خواهد شد.



وي همچنين با تاكيد بر تأثير عملكرد صحيح مسؤولان عقيدتي سياسي بر كاهش هزينه ها و تغيير و اصلاح نگاه پرسنل در راستاي مقاومت و ايستادگي خودجوش آنان در مقابل ناهنجاريها، وظيفه شناسي بسياري از نيروهاي ناجا در رد پيشنهادهاي غير قانوني متهمان را نه صرفاً بخاطر اعمال كنترل هاي بيروني بلكه به واسطه پاي بندي به فرهنگ ديني و رسوخ بعد معنوي و انساني در اين نيروها دانست و در ادامه با اشاره به نگاه مثبت همراه با علاقه مردم نسبت به نيروي انتظامي تاكيد كرد: آن چيزي كه مايه سربلندي ناجا است، نگاه همراه با اعتماد مردم به اين نيرو به عنوان سرمايه اصلي آن است كه نبايد اين سرمايه را از دست داد.



وي با بيان اينكه برخي از دستگاه ها شايد بخواهند از ابزار قدرت براي تثبيت خودشان استفاده كنند، گفت: آشنايي با مسائل سياسي و جاري كشور و جهان، وظيفه اما غلطيدن در دام سياسي كاري بسيار خطرناك است.



وي احتمال سوء استفاده برخي جريانات سياسي از اين مجموعه را از لغزشگاه هاي مهم اين نيرو عنوان كرد و گفت: به همان نسبتي كه نيروي انتظامي عامل اقتدار جامعه است بايد مراقب بود كه از اين اقتدار آنگونه كه شايسته است، استفاده شود.



وي با يادآوري اين كه نيروي انتظامي متكفل برخورد با برخي پديده ها نيست، تاكيد كرد كه رفتار با هر فرد و در هر مرحله بايد براساس موازين شرعي و قانوني باشد و عدول از اين مسأله هم خلاف اساس جمهوري اسلامي است و هم به پايه هاي اعتقاد مردم نسبت به نيرو لطمه مي زند.



وي در پايان نقش مسؤولان عقيدتي سياسي ناجا را در ارتباط با پرسنل و توده هاي مردم با اهميت ياد كرد و گفت: اين سازمان مي تواند به بهبود وضعيت و موقعيت ناجا در جامعه كمك جدي كرده و قبل از تحقق لغزش ها و خطاها با نقش ارشادي خود از وقوع آن جلوگيري كند.



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