آلاینده بنزن در پمپ بنزین ها 60 برابر حد مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در جلسه صبح روز سه شنبه در جریان بررسی طرح تامین بودجه مورد نیاز طرح کهاب جهت کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از بخارهای بنزین در شهر تهران گفت: آنچه آلودگی هوای تهران را تشدید کرده ترکیبات آلی فرار بنزین است. اگر بنزین و استانداردهایش جدی گرفته شود ما با مشکلات این چنینی روبرو نخواهیم بود.

وی ادامه داد: در سال 80 و 81 که میزان سرب در هوای پایتخت افزایش یافت وزارت نفت اقدام به حذف آلاینده سرب از کل بنزین های کشور کرد که در حال حاضر مشکلی در این رابطه نداریم.

ابتکار با بیان اینکه میزان بنزن در هوای پایتخت 30 برابر حد مجاز است، گفت: این ظرفیت در ایستگاههای سوخت نزدیک به 60 برابر حد مجاز است.

وی اضافه کرد: برای حل این مشکل وزارت نفت طرحی به نام کهاب تعریف کرد که متاسفانه نتایج آن سبب کاهش آلودگی جایگاههای سوخت نشده است.

ابتکار تاکید کرد: بنزین های تولید شده به هیچ عنوان با استانداردهای ملی همخوانی ندارد بنابراین برای کاهش آلودگی هوا خواستار اصلاح کیفیت سوخت هستیم. همچنین در گام بعدی استانداردهای لازم باید توسط پمپ بنزین ها رعایت شود.

وی با انتقاد از عملکرد برخی از خودروسازان که برای کاهش هزینه تولید خودروهای خود قطعه کنیستر خود را حذف کرده بودند، گفت: باید برای این موضوع چاره اندیشی شود تا آلودگی هوا بیش از گذشته به شهروندان آسیب نرساند.

ابتکار پیشنهاد کرد وزارت نفت نسبت به استاندارد کردن سوخت اقدام کند و خودروسازان نیز به تعهدات خود در زمینه افزایش کیفیت خودروها عمل کنند.

همچنین شهرداری در صورتی که وزارت نفت توان مالی لازم را برای اجرای طرح کهاب ندارد به وزارت نفت 10 میلیارد تومان کمک کند .

خسرو دانشجو در پاسخ به سخنان ابتکار گفت: افزایش بنزن به دلیل بنزین خام است و بر اساس اظهارنظرهایی که در این زمینه شده است ربطی به کیفیت سوخت مصرفی خودروها ندارد.

وی اضافه کرد: مسئولان سوخت کشور در مصاحبه هایشان با اطمینان از کیفیت بنزین و گازوئیل سخن می گویند و ما نیز نباید بدون حضور آنها و بدون ایجاد فرصت پاسخگویی چنین مسائلی را مطرح کنیم زیرا جز نگرانی برای مردم سودی ندارد.

دانشجو تاکید کرد: اگر موضوع کیفیت پایین سوخت صحیح باشد باید به آن رسیدگی شود اما در فضای کنگ موجود چنین اظهارنظرهایی درست نیست.

وی با انتقاد از پیشنهاد کمک 10 میلیارد تومانی به وزارت نفت گفت: این وزارتخانه توان مالی لازم را برای پرداخت 10 میلیارد تومان دارد و ما در شهرداری کارهای زمین مانده بسیاری داریم که بهتر است این مبلغ را صرف آن کنیم.

ابتکار نیز در واکنش به سخنان دانشجو گفت: سخنانی که من می گویم بر اساس اندازه گیری های موجود وضعیت بنزن در هوای شهر تهران است.

وی ادامه داد: تنفس ما بنزن ایجاد نمی کند. ساختمان ها و زباله ها نیز ایجاد بنزن نمی کنند ، تولید بنزن یک منبع دارد و آن سوخت است.

ابتکار تاکید کرد: بنزن یک ترکیب سرطان زای قطعی است و برای کنترل آن اما و اگر نباید آورد.

ابتکار اضافه کرد: اینکه مردم در جریان این آلودگی باشند مشکل ایجاد نمی کند زیرا می توانند برای خود برنامه ریزی کرده و حداقل بچه های کوچک خود را در پمپ بنزین ها همراه خود نبرند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه آلودگی هوا با یک و دو روز تعطیلی حل نمی شود، گفت: همه ما مشکلات آلودگی هوا را می دانیم اما هر سال پس از پایان آلودگی هوا این پرونده تا سال بعد بسته می شود.

وی خواستار افزایش کیفیت سوخت و خودرو شد و گفت: سازمان محیط زیست باید در مقابل خودروسازانی که اتومبیل غیر استاندارد تولید می کنند، ایستادگی کنند و این گونه تاخیرها در عدم شماره گذاری خودروهای آلوده و غیر استاندارد درست نیست.

در پایان طرح تامین بودجه مورد نیاز طرح کهاب جهت کاهش آلودگی محیط زیست ناشی از بخارهای بنزین در شهر تهران به تصویب اعضای شورای شهر رسید.