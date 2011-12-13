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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

امروز در مجلس؛

فوریت لایحه‌ افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تصویب شد

فوریت لایحه‌ افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در چارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی فوریت لایحه افزایش سهام ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و موسسه توسعه بین‌المللی از موسسه‌های وابسته به گروه بانک جهانی را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس با 124رای موافق، 4 رای مخالف و 18رای ممتنع با یک فوریت این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رای و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش 78 میلیون و 51 هزار دلار آمریکا بر اساس جدول پرداخت ها طی سالهای 1391 الی 1395 هجری شمسی اقدام کند.

همچنین به دولت اجازه داده می شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه موسسه توسعه بین‌المللی، نسبت به پذیره نویسی سهام موسسه مزبور برای دوره‌های 5 الی 16 در مجموع به ارزش 19میلیون و 700 هزار دلار آمریکا براساس جدول پرداخت‌ها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام کنند.
 

کد مطلب 1482403

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