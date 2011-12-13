تشدید شکاف میان طرفداران و مخالفان پروژه اروپایی در انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در تحلیلی در این باره نوشت : نخست وزیر انگلیس با نه خود به طرح ایجاد تغییرات در قرارداد اروپایی، جریانها و حرکتهای ضد اروپایی قدیم در کشورش را بار دیگر زنده کرد. به ندرت در انگلیس این اتفاق افتاده بود که بازگشت نخست وزیر این کشور از نشستی در بروکسل درباره اتحادیه اروپا به کشورش تا این حد جنجال برانگیز باشد.

نویسنده در ادامه به توجیهات کامرون در مجلس نمایندگان انگلیس درباره راهبرد خود در بروکسل پرداخت و نوشت : نخست وزیر انگلیس از اقدام خود در بروکسل مبنی بر وتوی طرح اتحادیه اروپا برای غلبه بر بحران مالی این گونه دفاع کرد که با توجه به موضع سرسختانه شرکای اروپایی خود چاره دیگری نداشته است.

نخست وزیر انگلیس همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: ما به بروکسل رفته بودیم تا یک توافق در سطح اتحادیه اروپا به دست آوریم همراه با تضمینهای لازم و ضروری برای انگلیس. درخواستهای ما عاقلانه، ناچیز و مهم بود. ما سعی نکردیم مزیت های غیر منصفانه ای را برای انگلیس طلب کنیم.

اما این راهبرد کامرون نه تنها در اتحادیه اروپا به ویژه در فرانسه و آلمان انتقادات سختی را به دنبال داشت بلکه در انگلیس نیز واکنشهای سختی را سبب شد. کامرون با این اقدام خود در بروکسل بار دیگر شکافهای عمیقی را که در زمینه سیاست اروپایی در این کشور وجود داشت، شدت بخشید.

این شکافها میان دو گروه در انگلیس وجود داشت، یک دسته افرادی که پروژه اروپایی را با حس استقلال، دموکراسی و انعطاف پذیری کشورشان ناهماهنگ می دیدند و گروه دیگری که به صورت مصلحت گرایانه برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا مبارزه می کردند. گروه دوم در انگلیس در حال حاضر انتقاد سختی را به راهبرد اخیر کامرون در بروکسل وارد می کنند که این انتقادات به ویژه از حزب کارگر و شرکای ائتلافی کامرون در حزب لیبرال دموکرات به وی وارد می شود.

"دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه سابق انگلیس و از اعضای حزب کارگر در این باره اظهار داشته است که کامرون اولین نخست وزیر انگلیس است که از حق وتوی خود برای جلوگیری کردن از هیچ استفاده کرد.

"نیک کلگ " شریک ائتلافی کامرون در حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر این کشور نیز نتیجه مذاکرات انگلیس در بروکسل را افتضاح ارزیابی کرده که این کشور را در انزوای بین المللی قرار خواهد داد.

کلگ همچنین اظهار داشته است که بدون نفوذ در اتحادیه اروپا ما همچنین اهمیت خود در ایالات متحده را نیز از دست خواهیم داد.

نویسنده در ادامه نوشت : وتوی نخست وزیر انگلیس به طرح سران اروپا برای غلبه بر بحران مالی در بروکسل همچنین نگرانیهایی را برای بخشهای اقتصادی در انگلیس ایجاد کرده است.

"جان کریدلند" رئیس اتحادیه اقتصادیCBI در انگلیس نیز اظهار داشته است که شرکتهای انگلیسی از ائتلاف حکومتی در کشورشان می خواهند نفوذ خود در بازارها را حفظ کرده و آن را بازسازی کند، امنیت هزاران شغل در انگلیس به این موضوع مرتبط است.

گفتنی است که موضع کامرون در بروکسل با حمایت بالای حزب وی روبرو شد که هشتاد درصد آنها را مشکوک به پروژه اروپایی تشکیل می دهند. اینها همانهایی هستند که از حدود دو هفته قبل از نشست بروکسل کامرون را برای برگزاری همه پرسی درباره اتحادیه اروپا تحت فشار قرار داده بودند و حالا وتوی وی درباره طرح سران اروپا در بروکسل را تمجید کرده و کامرون را به عنوان قهرمان ارزیابی می کنند.

بر اساس نظر سنجی که روز گذشته نشریه تایمز منتشر کرده است57 درصد انگلیسی ها وتوی کامرون به طرح سران اروپا را درست ارزیابی می کنند، این در حالی است که همین تعداد از شهروندان انگلیسی بر این عقیده اند که این اقدام نخست وزیرشان نفوذ انگلیس در اتحادیه اروپا را می تواند کاهش دهد. تنها بیست و چهار درصد از پرسش شوندگان بر این باورند که این راهبرد کامرون در بروکسل تاثیرات منفی روی اقتصاد کشورشان خواهد داشت.

تاگس اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب این پرسش را مطرح می کند که تا چه حد این احتمال وجود دارد که لندن در آینده با طرح تغییر قرار داد اروپایی موافقت کند و در ادامه نوشت : این مسئله به چگونگی جریان یافتن بحثهای ایجاد شده دراین باره در انگلیس بستگی دارد. بسیاری افراد در انگلیس بر این عقیده اند که کلام آخر در این راستا هنوز از طرف کشورشان ایراد نشده است. یکی از کارشناسان انگلیسی در این باره اظهار داشته است که ما هنوز دراین باره باز هستیم.

نویسنده در ادامه این مطلب این پرسش را مطرح می کند که آیا این جریان می تواند در انتها به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منجر شود و در پاسخ به این پرسش می نویسد بر اساس نظر سنجی ها تقریبا نیمی از انگلیسی ها چنین پایانی را آرزومندند و هفتاد درصد حداقل برگزاری یک همه پرسی در این باره را خواستارند.

