تخفیف 30 تا 50 درصدی سفر دانشگاهیان به مشهد/ آغاز اعزام اواخر دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از اتمام مهلت ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس، 11 هزار و 300 نفر ثبت نام کردند.
وی به زمان اعزام دانشگاهیان اشاره کرد و افزود: از اواخر دی ماه تا اواخر اسفند ماه سال جاری این اعزام ها انجام خواهد شد که در هر دوره اعزام، مدت اقامت 3 شب و با تخفیف 30 تا 50 درصد انجام خواهد پذیرفت.
مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به منظور گسترش فضای معنوی دانشگاه ها و تعمیق ارزش های اسلامی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تصمیم گرفت در کنار سفرهای زیارتی خارج کشور از جمله عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه، سفرهای فرهنگی زیارتی داخل کشور را ویژه دانشگاهیان به صورت متمرکز و در قالب گروههای خاص در دستور کار قرار دهد.
نظر شما