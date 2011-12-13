تخفیف 30 تا 50 درصدی سفر دانشگاهیان به مشهد/ آغاز اعزام اواخر دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از اتمام مهلت ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس، 11 هزار و 300 نفر ثبت نام کردند.

وی به زمان اعزام دانشگاهیان اشاره کرد و افزود: از اواخر دی ماه تا اواخر اسفند ماه سال جاری این اعزام ها انجام خواهد شد که در هر دوره اعزام، مدت اقامت 3 شب و با تخفیف 30 تا 50 درصد انجام خواهد پذیرفت.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، از مجموع 11 هزار و 300 نفری که ثبت نام کردند، حدود 7200 دانشجو، 2500کارمند و 1500 استاد هستند و به همراه خانواده خود به این سفر مشرف شوند.

وی گفت: قرعه کشی سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس شنبه آینده انجام و نتیجه آن اطلاع رسانی و به علت تعداد زیاد متقاضیان در این دوره، قرعه کشی برای هر تاریخ به صورت جداگانه انجام می شود.