  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۱

دارا خبر داد:

تخفیف 30 تا 50 درصدی سفر دانشگاهیان به مشهد/ آغاز اعزام اواخر دی ماه

تخفیف 30 تا 50 درصدی سفر دانشگاهیان به مشهد/ آغاز اعزام اواخر دی ماه

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به اختصاص تخفیف در سفر دانشگاهیان به مشهد، گفت: اعزام دانشگاهیان به مشهد اواخر دی ماه آغاز می شود و مدت اقامت 3 شب همراه با تخفیف 30 تا 50 درصدی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا با اعلام این خبر اضافه کرد: پس از اتمام مهلت ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس، 11 هزار و 300 نفر ثبت نام کردند.

وی به زمان اعزام دانشگاهیان اشاره کرد و افزود: از اواخر دی ماه تا اواخر اسفند ماه سال جاری این اعزام ها انجام خواهد شد که در هر دوره اعزام، مدت اقامت 3 شب و با تخفیف 30 تا 50 درصد انجام خواهد پذیرفت.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، از مجموع 11 هزار و 300 نفری که ثبت نام کردند، حدود 7200 دانشجو، 2500کارمند و 1500 استاد هستند و به همراه خانواده خود به این سفر مشرف شوند.
 
وی گفت: قرعه کشی سفر فرهنگی زیارتی مشهد مقدس شنبه آینده انجام و نتیجه آن اطلاع رسانی و به علت تعداد زیاد متقاضیان در این دوره، قرعه کشی برای هر تاریخ به صورت جداگانه انجام می شود.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به منظور گسترش فضای معنوی دانشگاه ها و تعمیق ارزش های اسلامی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تصمیم گرفت در کنار سفرهای زیارتی خارج کشور از جمله عمره مفرده، عتبات عالیات و سوریه، سفرهای فرهنگی زیارتی داخل کشور را ویژه دانشگاهیان به صورت متمرکز و در قالب گروه‌های خاص در دستور کار قرار دهد.

کد مطلب 1482409

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها