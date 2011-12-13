نظارت دو جانبه بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی صبح سه شنبه در مراسم رونمایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزود: 130 راهکار اجرایی دراین سند تدوین شده و افق آموزش و پرورش نیز برای سال 1404 در نظر گرفته شده است که اگر به طور میانگین در هر چهارسال بخشی از برنامه‌های این سند محقق شود در سال 1404 ببرنامه‌های آن به پایان می رسد.

وی گفت: نقش‌های مختلفی در این سند گنجانده شده است بطوریکه داشتن حافظان مسلط به قرآن، متناسب‌سازی دروس با توان دانش‌آموزان، پرورش خلاقیت، شکوفایی استعدادها، تفکرمحورکردن دانش‌آموزان و اینکه دانش‌آموزان فرصت داشته باشد تا آرمان‌های بزرگ اسلامی را در خود تقویت کند از مهمترین موارد آن است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اجرای این سند مشارکت فرهنگیان را می‌طلبد بنابراین آنها باید برای اجرایی شدن سند تحول مکلف شوند تا در همه زمینه‌ها همراه آموزش و پرورش شوند.

مخبر دزفولی در مورد نظارت بر اجرای این سند نیز گفت: نظارت درون‌ سازمانی برای اجرایی شدن این سند به عهده شورای عالی آموزش و پرورش است و همچنین نظارت برون‌سازمانی نیز از طریق شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود.

به گفته وی ، بنیان این اتفاق بزرگ به دست بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و در ابتدای هفته پژوهش رونمایی از این سند اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: بیش از دو هزار نفراز اساتید حوزه و دانشگاه در نقشه جامع علمی کشور با شورای عالی انقلاب فرهنگی همکاری داشتند که همان تعداد اساتید نیز این همکاری را برای نهایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش داشتند.