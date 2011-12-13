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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

عوامل اخلاقی مؤثر در ساماندهی ترافیک/ ریشه اصلی اخلاق شهروندی

عوامل اخلاقی مؤثر در ساماندهی ترافیک/ ریشه اصلی اخلاق شهروندی

حسین باهر ضمن تبیین نکات اخلاقی مؤثر در ساماندهی ترافیک شهری، ریشه اصلی اخلاق شهروندی را تشریح کرد و گفت: امروزه به هر انسان متمدن، شهروند می‌گویند .

دکتر حسین باهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اخلاق شهروندی را رعایت آداب همزیستی مسالمت‎آمیز در مجموعه‏ای دانست که شهر نام دارد.

این رفتارشناس و جامعه شناس در مورد اینکه اخلاق شهروندی را به چه حوزه‎هایی می‎توان تعمیم داد اظهار داشت: اصولا روابط اجتماعی در مجموعه شهری  از خانواده گرفته تا محله، شهر، استان و کشور به صورت درون مرزی و برون مرزی آن نیز در سطح جهانی و بین المللی شامل همین حشر و نشر است.

وی افزود: به هرصورت امروزه به هر انسان متمدن، شهروند می‌گویند و لزوما به مرزهای یک شهر ختم نمی‎شود بلکه مرزهای تمدن انسانی درنظر گرفته می‎شود.

استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه رعایت نکات اخلاق شهروندی از سوی رانندگان تا چه حد و به چه شکل در کاهش تصادفات و ترافیک شهری مؤثر است گفت: توجه کردن به قوانین و آیین نامه‎های راهنمایی و رانندگی و وجود قوانین و آیین نامه‎های مناسب و متناسب به درون شهری و نظارت عالیه مأموران راهنمایی و رانندگی از جمله عوامل مؤثر در کاهش تصادفات است .

باهر جریمه‎های مؤثر و ازهمه مهمتر داشتن جاده‎ها و خیابانهای متناسب با وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی که از سوی کارخانجات تولید خودرو در صحن شهر گسترش یافته اند را نیز در این حوزه مؤثر دانست .

کد مطلب 1482420

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