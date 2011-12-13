عوامل اخلاقی مؤثر در ساماندهی ترافیک/ ریشه اصلی اخلاق شهروندی

دکتر حسین باهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اخلاق شهروندی را رعایت آداب همزیستی مسالمتآمیز در مجموعهای دانست که شهر نام دارد.
این رفتارشناس و جامعه شناس در مورد اینکه اخلاق شهروندی را به چه حوزههایی میتوان تعمیم داد اظهار داشت: اصولا روابط اجتماعی در مجموعه شهری از خانواده گرفته تا محله، شهر، استان و کشور به صورت درون مرزی و برون مرزی آن نیز در سطح جهانی و بین المللی شامل همین حشر و نشر است.
وی افزود: به هرصورت امروزه به هر انسان متمدن، شهروند میگویند و لزوما به مرزهای یک شهر ختم نمیشود بلکه مرزهای تمدن انسانی درنظر گرفته میشود.
استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی در مورد اینکه رعایت نکات اخلاق شهروندی از سوی رانندگان تا چه حد و به چه شکل در کاهش تصادفات و ترافیک شهری مؤثر است گفت: توجه کردن به قوانین و آیین نامههای راهنمایی و رانندگی و وجود قوانین و آیین نامههای مناسب و متناسب به درون شهری و نظارت عالیه مأموران راهنمایی و رانندگی از جمله عوامل مؤثر در کاهش تصادفات است .
باهر جریمههای مؤثر و ازهمه مهمتر داشتن جادهها و خیابانهای متناسب با وسایل حمل و نقل عمومی و شخصی که از سوی کارخانجات تولید خودرو در صحن شهر گسترش یافته اند را نیز در این حوزه مؤثر دانست .
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