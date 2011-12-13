408 مقاله به دبیرخانه همایش ملی شیمی سبز ارسال شد

داد خدا غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی اولین همایش شیمی سبز در کرمان اظهار داشت: تاکنون 408 مقاله و پوستر برای شرکت در همایش به دبیرخانه ارسال شده است.

غضنفری زمان برگزاری همایش مذکور را 23 و 24 آذر ماه سال جاری عنوان کرد و گفت: طراحی روشهای جلوگیری از تشکیل ضایعات شیمیایی، روشهای کاهش آلودگی آب، خاک و هوا از دیدگاه شیمی سبز، طراحی فرآورده ها و فرآیندهای شیمیایی سبز از جمله محورهای این همایش است.

وی ادادمه داد: اسانس ها و روغنهای گیاهی از دیدگاه شیمی سبز، استخراج با روشهای سبز، بازدارنده ها و مبدلهای سبز در خوردگی، کاتالیزورهای قابل بازیافت، استفاده از ماکروویو و فاز جامد در سنتز ترکیبات آلی و دارویی، درمانی، آنتی اکسیدانها و سلامتی انسان نیز از دیگر مبحث های در نظر گرفته شده برای کنفرانس شیمی سبز است.

این مسئول یادآور شد: زمینه های همایش شامل شیمی فیزیک، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، صنایع شیمیایی، شیمی محیط زیست، شیمی دارویی و شیمی صنایع غذایی است.

وی یادآور شد: همزمان با برگزاری این همایش یک نمایشگاه برای معرفی صنایع استان کرمان و ارتباط مستقیم بین صنعت و دانشگاه برگزار می شود.

غضنفری با بیان اینکه صنایع شیمیایی برای افراد زیادی اشتغال ایجاد کرده اند گفت: این صنایع در حیات اجتماعی و اقتصادی جوامع نقش کلیدی دارند.