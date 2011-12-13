زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها در مشهد تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ستاد مرکزی استخدام شهرداریهای کشور تاریخ برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها در خراسان رضوی و 14 استان دیگر که قرار بود 25 آذرماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود زمان آن به 16 دی ماه سال جاری تغییر یافت.

اطلاعات مربوط به نحوه دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سایت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و سامانه ثبت نام آزمون استخدامی به اطلاع داوطلبین خواهد رسید.

بر اساس آخرین آمار تعداد کل متقاضیان شرکت در آزمون در کشور حدود 127 هزار نفر است که از این تعداد 21 هزار و 987 نفر مربوط به خراسان رضوی است.