اشتغال پایدار هشت هزار و 300 نفر تا پایان آذرماه در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عسگری در نشست اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: بر اساس برنامه مصوب اشتغالزایی استان، تا پایان سال جاری باید 18 هزار و 500 شغل در استان ایلام ایجاد شود.

وی ظرفیت منابع بانکی در حوزه مشاغل خانگی و خوداشتغالی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: با همکاری دستگاه های اجرایی و بانکهای عامل می توان با جذب اعتبارات لازم تحولی اساسی در اشتغالزایی استان ایجاد کرد.

عسگری ضمن انتقاد از عملکرد برخی از بانکهای عامل گفت: تعامل دستگاههای اجرایی و بانکها نقش اساسی در پیشبرد تعهدات اشتغال دارد.

وی به میزان تحقق اشتغال در شهرستانهای مختلف استان اشاره کرد و بیان داشت: در شهرستان دره شهر 89 درصد، آبدانان 70 درصد، ملکشاهی 69 درصد، مهران 44 درصد، ایلام 35 درصد، ایوان 34 درصد و شیروان چرداول 33 درصد برنامه اشتغالزایی محقق شده است.

این مسئول به راه اندازی سامانه کارجویان استان اشاره کرد و افزود: تنها افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده و مورد شناسایی قرار گرفته اند، بیکار محسوب می شوند.

معاون استاندار ایلام تصریح کرد: این افراد پس از پالایش و شناخت از صحت و سقم اطلاعات داده شده بر اساس جنسیت، سطح سواد و مهارت مورد ارزیابی قرار گرفته و با تشکیل تعاونیهای مربوطه برای اشتغالزایی آنان برنامه ریزی خواهد شد.