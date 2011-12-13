تشریح عناصر و ارکان اصلی تعزیه/ نماد رنگ سبز و سرخ در تعزیه

ناصربخت: جایگاه رنگها در تعزیه
محمد حسین ناصربخت از اعضای هیئت تنظیم پرونده ثبت جهانی تعزیه، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر اظهار داشت: تعزیه یک نمایش روایی، منظوم و آیینی است که از دل عزاداریهای عاشورا برآمده و حول آن شکل گرفته است.
ناصربخت در مورد ارکان تعزیه نیز اظهار داشت: ادبیات شعری منظوم که درباره اولیا، مقدسین و الگوهای قدسی و انسانهای والا و فرا عادی صحبت میکند یکی از ارکان این هنر است. ضمن اینکه در ساختار هم از ساختارهای زنجیره مانند شرقی استفاده میکند زیرا ریشه در نقل دارد.
ناصر بخت تصریح کرد: تعزیه از عناصر دیگری مثل رنگها، نمادها و نشانههای مخصوص، رنگ و طرح لباس برای تشخیص شخصیتها استفاده میکند چنانچه رنگ سبز و سفید را معمولا اولیا میپوشند و سرخ مخصوص اشقیا است و برای شخصیتی مثل حُر که حرکتی به سمت نور میکند از رنگ زرد استفاده میشود.
موسوی: تشریح ویژگیهای شاخص تعزیه
عظیم موسوی از مسئولین و اعضای ثبت جهانی تعزیه در یونسکو نیز تعزیه را هنر ملی و مذهبی ما ایرانیان دانست و در خصوص ویژگیهای شاخص این هنر نیز گفت: مردمی بودن و جنبه مردمی داشتن این هنر، شیوه اجرایی پیشرویی که در دل سبک آن نهفته است و در ارائه سادگی مضمون و ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و موسیقایی بودن کار از ویژگیهای شاخص این هنر آیینی است.
موسوی درباره اینکه این هنر چگونه میتواند بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین در جهان باشد تصریح کرد: به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند جنبه عقیدتی این نمایش حرف اول را میزند که از اعتقادات همه مردم سرچشمه میگیرد و دیگر اینکه فرهنگ ایرانی در دل این نمایش خوب جاسازی شده و همچنین فرهنگ پذیری و قوم پذیری دراین هنرموج میزند.
موسوی در پایان یادآور شد: به همین دلیل است که این نمایش ایرانی کامل است لذا در سازمان بین المللی یونسکو ثبت جهانی به نام ایران شده است. اینجا دیگر همت همه ما را میخواهد که این هنر را به جهانیان معرفی کنیم و با اجرای متفاوت در خارج از کشور و اجرای دائم در یکی از تکیههایی که در تهران برای آن در نظر گرفته میشود در بها دادن به این هنر قدمهای مؤثری برداریم.
ضیمران: ارتباط نیروهای زمینی و قدسی در تعزیه
دکتر محمد ضیمران گفت: این هنر در چارچوبهای هنرهای عبادی و آیینی قرار میگیرد که در آن عناصر حماسی و آیینی بسیار یافت میشود. هنر تعزیه به داستانهایی که در شاهنامه هم بازتاب یافته از جمله سوگ سیاوش وصل میشود.
استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر تصریح کرد: از ساختار اسطوره و حماسه و بطور کلی هنرهای آیینی میتوان ابعاد تازهای استخراج کرد که باید آن را ادامه داد و دنبال کرد.
ضیمران در مورد ویژگیهای خاص این هنر نیز اظهار داشت: ویژگیهای خاص این هنر جنبه نمایشی و بُعد تراژیک آن است که خیلی مهم و قابل توجه است. بنابراین ارتباط نیروهای زمینی و نیروهای قدسی را به وضوح میتوان در این هنر مشاهده کرد و این نمایش تأثیر بسیار زیادی بر مخاطب میگذارد.
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