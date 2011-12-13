تشریح عناصر و ارکان اصلی تعزیه/ نماد رنگ سبز و سرخ در تعزیه

‌ناصربخت: جایگاه رنگها در تعزیه



محمد حسین ناصربخت از اعضای هیئت تنظیم پرونده ثبت جهانی تعزیه، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر تئاتر اظهار داشت: تعزیه یک نمایش روایی، منظوم و آیینی است که از دل عزاداریهای عاشورا برآمده و حول آن شکل گرفته است.

ناصربخت در مورد ارکان تعزیه نیز اظهار داشت: ادبیات شعری منظوم که درباره اولیا، مقدسین و الگوهای قدسی و انسانهای والا و فرا عادی صحبت می‏کند یکی از ارکان این هنر است. ضمن اینکه در ساختار هم از ساختارهای زنجیره مانند شرقی استفاده می‎کند زیرا ریشه در نقل دارد.

ناصر بخت تصریح کرد: تعزیه از عناصر دیگری مثل رنگها، نمادها و نشانه‏های مخصوص، رنگ و طرح لباس برای تشخیص شخصیتها استفاده می‎کند چنانچه رنگ سبز و سفید را معمولا اولیا می‏پوشند و سرخ مخصوص اشقیا است و برای شخصیتی مثل حُر که حرکتی به سمت نور می‏کند از رنگ زرد استفاده می‏شود.

موسوی: تشریح ویژگیهای شاخص تعزیه



عظیم موسوی از مسئولین و اعضای ثبت جهانی تعزیه در یونسکو نیز تعزیه را هنر ملی و مذهبی ما ایرانیان دانست و در خصوص ویژگیهای شاخص این هنر نیز گفت: مردمی بودن و جنبه مردمی داشتن این هنر، شیوه اجرایی پیشرویی که در دل سبک آن نهفته است و در ارائه سادگی مضمون و ارتباط تنگاتنگ با مخاطب و موسیقایی بودن کار از ویژگیهای شاخص این هنر آیینی است.

موسوی درباره اینکه این هنر چگونه می‎تواند بیانگر هویت، تاریخ و فرهنگ ایران زمین در جهان باشد تصریح کرد: به دلیل اینکه مردم ایران مسلمان هستند جنبه عقیدتی این نمایش حرف اول را می‎زند که از اعتقادات همه مردم سرچشمه می‎گیرد و دیگر اینکه فرهنگ ایرانی در دل این نمایش خوب جاسازی شده و همچنین فرهنگ پذیری و قوم پذیری دراین هنرموج می‎‏زند.

موسوی در پایان یادآور شد: به همین دلیل است که این نمایش ایرانی کامل است لذا در سازمان بین المللی یونسکو ثبت جهانی به نام ایران شده است. اینجا دیگر همت همه ما را می‏خواهد که این هنر را به جهانیان معرفی کنیم و با اجرای متفاوت در خارج از کشور و اجرای دائم در یکی از تکیه‏هایی که در تهران برای آن در نظر گرفته می‎شود در بها دادن به این هنر قدمهای مؤثری برداریم.

ضیمران: ارتباط نیروهای زمینی و قدسی در تعزیه

دکتر محمد ضیمران گفت: این هنر در چارچوبهای هنرهای عبادی و آیینی قرار می‎گیرد که در آن عناصر حماسی و آیینی بسیار یافت می‎شود. هنر تعزیه به داستانهایی که در شاهنامه هم بازتاب یافته از جمله سوگ سیاوش وصل می‎شود.

استاد فلسفه هنر دانشگاه هنر تصریح کرد: از ساختار اسطوره و حماسه و بطور کلی هنرهای آیینی می‏توان ابعاد تازه‏ای استخراج کرد که باید آن را ادامه داد و دنبال کرد.

ضیمران در مورد ویژگیهای خاص این هنر نیز اظهار داشت: ویژگیهای خاص این هنر جنبه نمایشی و بُعد تراژیک آن است که خیلی مهم و قابل توجه است. بنابراین ارتباط نیروهای زمینی و نیروهای قدسی را به وضوح می‎توان در این هنر مشاهده کرد و این نمایش تأثیر بسیار زیادی بر مخاطب می‎گذارد.