تعيين 21 مركز اخذ راي براي شركت عراقي هاي مقيم سوريه ، لبنان و اردن در انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، بر اساس اعلام سازمان بين المللي مهاجرت كه وظيفه برگزاري انتخابات سراسري عراق براي اتباع اين كشور در 14 كشور خارجي را برعهده دارد، 11 مدرسه در سه شهر اردن و 10 مركز هم براي اتباع عراقي مقيم لبنان و سوريه اختصاص يافته است.



به گفته ازهر علوي مسئول اين سازمان در اردن شمار عراقي هاي واجد شرايط راي دادن در اردن بين 150 تا 200 هزار نفر برآورد مي شوند كه اين افراد مي توانند اسامي خود را در هشت مركز در امان ودو مركز در شهر اربد و يك مركز در شهر الزرقاء از 17 تا 23 ماه جاري ميلادي ثبت نام كنند همچنين نيروهاي پليس عراقي كه در حال فراگيري دوره هاي آموزشي در اردن هستند نيز در مركز بين المللي آموزش پليس در اين كشور آراي خود را به صندوق خواهند انداخت.



به علت مسائل امنيتي و تهديد گروه هاي تروريستي اسامي كاركنان دفتر سازمان در اردن محرمانه باقي مانده است واين سازمان تعهد داده است امنيت مراكزي كه عراقي ها در آن راي خواهند داد را با همكاري پليس اردن تامين كند.



اين سازمان برنامه اي براي تسهيل مشاركت عراقي هاي مقيم 14 كشور خارجي در انتخابات سراسري كشورشان تدارك ديده است .



همچنين لوييس مارتينيز بيتانزوس رئيس برنامه انتخاباتي خارج از عراق در دمشق گفت : هزار عراقي نماينده احزاب و گروه هاي سياسي بر عمليات انتخابات كه در ده مركز اخذ راي در سوريه نظارت خواهند كرد كه اين امر بر اساس توافقنامه امضا شده ميان دولت موقت عراق و سوريه صورت مي گيرد.



عراقي هاي مقيم سوريه نيز مي توانند از 17 تا 23 ماه جاري ميلادي براي شركت در انتخابات كشورشان ثبت نام كنند و آنگاه از 28 تا 30 همين ماه راي خود را به صندوق ها بيندازند.



بر اساس برآورد سازمان بين المللي مهاجرت حدود يك ميليون عراقي مقيم 14 كشور خارجي واجد شرايط دادن راي در انتخابات سراسري كشورشان هستند كه بايد همگام با 14 ميليون واجد شرايط راي دادن در داخل عراق 275 نماينده اولين پارلمان منتخب تاريخ كشورشان را انتخاب كنند كه مهمترين وظيفه آن تدوين قانون اساسي دايمي وتصويب بودجه عمومي و مقدمه سازي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري ميلادي است.

