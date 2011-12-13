  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

بیان تأثیر همنشینی با ابرار در برنامه بهره‌ای از کلام بزرگان

بیان تأثیر همنشینی با ابرار در برنامه بهره‌ای از کلام بزرگان

میان برنامه "بهره ای از کلام بزرگان " روزسه شنبه 22 آذرماه به تبیین و بررسی اثراتی که همنشینی با خوبان و ابرار برای انسان دارد از منظر آیت الله مکارم شیرازی اختصاص یافته است .

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه نقش همنشین در زندگی انسان بسیار موثر است و برای رسیدن به مقاصد معنوی راه بسیار است و در این میان هر راه که نزدیک‌تر باشد و انسان را زودتر به مقصد می‌رساند، ناب‌تر است در میان برنامه بهره ای از کلام بزرگان سه شنبه 22 آذر ماه در خصوص نقش همنشین خوب در زندگی مطالبی از زبان آیت الله مکارم شیرازی طرح می شود.

درباره همنشین خوب، عقاید و گفته‌ها گوناگون است و درست‌تر اینکه، تا می‌توان با نیکان هم نشین شد، هم نشینی با کسانی که خدا را برای خدا می‌خواهند نه برای خود و نیز با آنان که حقیقت ایمان را در خود به مرحله واقعیت رسانده‌اند، اثری شگرف دارد.

در اینباره حضرت علی(ع) در کلامی دلنشین چنین فرموده است: «چیزی نیست که از صحبت اخیار، انسان را بیشتر به سوی خوبی‌ها بخواند و از بدی‌ها نجات دهد».

میان برنامه "بهره ای از کلام بزرگان" هرروز ساعت 9:55 به مدت 5 دقیقه با پرداخت به سخنان بزرگان دین و انقلاب درباره موضوعات مختلف از رادیو قرآن پخش می شود.

کد مطلب 1482430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها