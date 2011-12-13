کشورهای غربی هم با ناخرسندی به وقوع بیداری اسلامی در منطقه اعتراف کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی در نشست خبری امروز خود که در خصوص فعالیت های انجام شده در مجمع جهانی بیداری اسلامی و همچنین برنامه های آتی این مجمع برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه تحولات یک سال گذشته در کشورهای اسلامی، بیداری اسلامی به شمار می رود و یا بر اساس آنچه که غربی ها می گویند بهار عربیست، گفت: در ابتدای بروز تحولات اخیر در کشورهای منطقه میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود داشت ولی جمهوری اسلامی ایران نظر خود را ارائه کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی بهمن ماه 1389 عنوان بیداری اسلامی را مناسب حرکت های اخیر عنوان کردند و بعدها مشخص شد که این تحلیل دقیق تر است.

ولایتی ادامه داد: وجه مشترک همه افرادی که در این حرکت ها حضور داشتند، این بود که شعارهای اسلامی می دادند و معمولا تظاهرات پس از نماز جمعه برگزار می شد.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی همچنین به تحولات بعد از پیروزی نهضت های اسلامی اشاره کرد و گفت: هرچه که کارها پیش می رفت، وجوه اسلامی بودن تحولات منطقه نمود بیشتری پیدا می کرد و در تونس و مصر این مهم در جریان انتخابات بیش از پیش مشخص شد.

وی همچنین گفت: در مصر که عموماً به عنوان رهبر جهان عرب شناخته می شود و حرکت های این کشور به عنوان الگویی در دیگر کشورهای عربی مطرح است، بیش از 70 درصد مردم در انتخابات نشان دادند که به مسلمانان گرایش دارند و همچنین بیش از 70 درصد آراء مأخوذه در انتخابات مصر متعلق به احزاب اسلامی بود.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل افزود: این نتایج نشان می دهد که مجلس مصر با اکثریت بسیار قوی از مسلمانان شکل خواهد گرفت و کسانی حکومت را به دست خواهند گرفت که دستورات اسلامی را مورد توجه داشته و مصوباتی خلاف احکام اسلامی نخواهند داشت.

وی همچنین به مقالاتی در نشریات کشورهای غربی، همچون گاردین اشاره کرد و گفت: این رسانه ها نیز بعد از نتایج انتخابات مصر و تونس بر اسلامی بودن حرکت های اخیر در کشورهای منطقه با ناخرسندی اعتراف کرده اند.