تحولات منطقه به حوزه خلیج فارس نیز خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی سفیر سابق ایران در کویت روز سه‌شنبه در نشست تخصصی خاورمیانه و چشم انداز حکومت‌های مردم سالار با اشاره به تحولات منطقه خاطرنشان کرد: تحولاتی که در کشورهای تونس، مصر و لیبی صورت گرفت به خاطر مقابله با دیکتاتورهای این سه کشور بود. ضمن آنکه مقاومت مردم، نقش تاثیرگذاری را ایفا کرد و این مقاومت منجر به سقوط دیکتاتورها در منطقه شد.

به گفته وی این تحولات همچنان ادامه خواهد داشت و به کشورهای دیگر نیز سرایت پیدا خواهد کرد چرا که نسل جدید در منطقه نسلی تحصیل کرده است و رویدادها را به خوبی رصد می‌کند.

این کارشناس مسایل منطقه همچنین با طرح این پرسش که آیا با تحولات اخیر در منطقه دموکراسی واقعی محقق خواهد شد، افزود: دموکراسی ابزارهایی دارد که مهمترین آنها آزادی سیاسی، آزادی بیان و مطبوعات، وجود نهادهای مدنی و فعالیت دستگاه قضائی مستقل است. بنابراین معتقدم که سقوط رژیم‌های دیکتاتوری به معنای تحقق دموکراسی نیست.

سفیر سابق کشورمان در کویت افزود: اگر رویدادها را مورد کنکاش قرار دهیم متوجه خواهیم شد که زیرساخت‌ها در خاورمیانه ضعیف است چرا که ضعف مدنی در این کشورها مشهود است.

جنتی در ادامه سخنانش در خصوص دخالت قدرت‌های بیگانه در آینده منطقه افزود: قدرتهای غربی تمام تلاش خود را به کار بستند تا رژیم‌های گذشته سر کار باقی بمانند اما تلاش آنها محقق نشد از این رو باز درصددند تا منافع خود را در این کشورها حفظ کنند.

وی گفت: اما معتقدم تحولات منطقه گسترش پیدا خواهد کرد و به حوزه خلیج فارس نیز خواهد رسید.