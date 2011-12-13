انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد کرج در مجله پژوهشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله طالب تاش با عنوان چگونگی ارتباط میان بایدهای اخلاقی و است های علمی و فلسفی از دیدگاه اندیشمندان معاصر و علامه طباطبایی در گروه علمی علوم انسانی حاوی مباحثی پیرامون ارتباط میان علم و دین و به تبع آن چگونگی ارتباط علم با اخلاق و خاستگاه باید ها و نبایدهای اخلاقی گرایشی که در اروپا از هیوم فیلسوف اسکاتلندی آغاز شد، است.

وی در این مقاله عنوان نموده که جداانگاری حوزه های علم و اخلاق بسامد داعیه هایی باز نکرانه نسبت به رابطه خداوند و با جهان است که گزاره هایی دینی و اخلاقی را برخاسته از احساسات درونی انسان به شمار می آورد و جدا افکنی آن از واقعیات عینی و خارجی را پی گیری می کند و از این نظرگاه عقل در کشف گزاره های اخلاقی ورود ندارد، زیرا منطقه نبوده و مسئول صحیح و غلط نیستند.

در ادامه این مقاله بیان شده که اغلب نزدیک به اتفاق اندیشمندان مسلمان با این تفکر مخالفت ورزیده اند و نادرستی آن به استدلال پرداخته اند. این گروه بر این باورند که هرچند اخلاق از علم و فلسفه زایش منطقی نمی یابد، اما اصولا ارائه یک گزاره اخلاقی بدون پشتوانه حقیقت عینی امکان پذیر نیست.

این عضو هیئت علمی در جای دیگری از مقاله خود عنوان کرده است از نظر اندیشمندان مسلمان میان بایدهای اخلاقی و هست های علمی و فلسفی ارتباطات تقدمی و تاخری وجود دارد، به این معنا که انسان پس از آگاهی نسبت به حقیقت علمی و نفس الامری به کمک عقل نظری، راه رسیدن به آن حقیقت عینی را در عالم واقع با استمداد از عقل عملی کشف می کند.