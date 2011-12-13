عاشورایی بودن مردم موجب ایستادگی ملت در مقابل فتنه 88 شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی دوشنبه شب در در ورزشگاه انقلاب نیشابور در جمع عزاداران حسینی اظهارکرد: مردم با الهام از عاشورای حسینی در تظاهرات 9 دی، حرکتی مشابه تظاهرات 22 بهمن از خود نشان دادند.
وی اظهار داشت: ملتی که مکتب جهاد و حسینی داشته باشد، زنده و پایدار و همیشه سربلند است و زیر بار استکبار و ظلم نمیرود.
وی بیداری جهان اسلام را برگرفته از عاشورا دانست و تأکید کرد: باید این مکتب را زنده نگه داریم.
وی با بیان اینکه هر ملتی که از مکتب عاشورا عبرت بگیرد به اهداف بلند خود میرسد، تصریح کرد: از زمانی که از عاشورا الهام گرفتهایم، عزیز و پایدار در جهان شدهایم.
این روحانی بیان داشت: در شهادت به روی بندههای خاص خدا باز است و شهادت، لیاقت میخواهد.
میرتاجالدینی پیام عاشورا را ایستادگی در برابر دشمن و شهادتطلبی عنوان و بیان داشت: مسئله مرگ توسط حضرت امام حسین (ع) و یاران شریفشان حل شده است.
وی اضافه کرد: شهدا به مقام کرامت میرسند و این صفتی است که امام حسین (ع) در روز عاشورا اصحاب خود را بدان عنوان میکردند.
این مسئول با تجلیل از مقاومت جنبش حزباله لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی گفت: کربلای آن روز جوانان حزب اله، مرز لبنان و اسرائیل بود.
معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: محمود احمدینژاد و سید حسن نصراله به نماد مبارزه با رژیم صهیونیستی و استقامت در مقابل خوی تجاوزگری و سلطهطلبی صهیونیستها تبدیل شدهاند.
میرتاجالدینی یادآور شد: استقبال از رئیس جمهور کشورمان در لبنان در قیاس با دیگر رؤسای جمهور که به این کشور سفر میکنند بینظیر بود.
وی اضافه کرد: نفوذ تفکر انقلابی در کشورهای مختلف اسلامی و جهان و جنبشهای مردمی مشهود است.
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