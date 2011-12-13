دو هزار کنتور خراب در آبادان تعویض شد

عادل حزباوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بهینه سازی روند تولید، توزیع و مصرف آب اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری حدود دو هزار کنتور خراب تعویض شد و حدود سه هزار و 800 کنتور خراب دیگر نیز در دست تعویض هستند.

وی بر رعایت صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکین تاکید کرد و افزود: با اتمام کار تعویض کنتورهای خراب طرح تعویض کنتورهای فرسوده بالای 10 سال مشترکین آغاز می شود.



مدیر امور آبفای آبادان، به صفر رساندن کنتورهای خراب را از جمله برنامه های آبفای آبادان عنوان کرد و افزود: کاهش پرت آب، صرفه جویی در مصرف آب و ارتقای رضایتمندی مشترکان از مزایای اجرای این طرح است.



حزباوی تصریح کرد: در شش ماه نخست امسال نیز حدود شش میلیون و 400 مترمکعب آب میان 60 هزار مشترک شهری و شرکتی آبادان توزیع شده است.