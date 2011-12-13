سد پیغام چای کلیبر 32 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان هاشمی در این بازدید از سد پیغام چای که با هدف بررسی پیشرفت فیزیکی این طرح انجام شده بود، یادآور شد: سد مخزنی پیغام چای با هدف تنظیم 16 میلیون متر مکعب آب سطحی رودخانه پیغام چای به منظور تامین نیاز آب شرب شهر کلیبر و روستاهای مسیر انتقال و همچنین تأمین آب کشاورزی و زراعی منطقه در حال احداث است.

به گفته وی، با بهره برداری از سد مخزنی پیغام چای امکان برطرف نمودن نیاز های دراز مدت آب شرب شهر کلیبر و روستاای مسیر انتقال آب و باغات حاشیه رودخانه که در ماه های خشک سال با مشکل روبه رو هستند، فراهم می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی همچنین یادآور شد: علاوه بر توسعه اراضی آبی با وسعت حدود 400 هکتار، آب مورد نیاز اراضی کشاورزی موجود با وسعت 750 هکتار معادل 12.6 میلیون مترمکعب میسر می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی همچنین اعلام کرد: سد پیغام چای علاوه برتامین آب شرب و بهداشتی و کشاورزی شهرستان کلیبر، یک میلیون مترمکعب آب مصارف صنعت و 2.9 میلیون مترمکعب جهت نیازهای زیست محیطی را تامین خواهد کرد.

هاشمی یادآور شد: برای اجرای این سد که عملیات اجرایی آن از نیمه دوم سال 1385 آغاز شده، تا پایان سال 1389 حدود 100 میلیارد ریال هزینه شده و مبلغ اعتبار مصوب سال جاری آن 19 میلیارد ریال است.

گفتنی است، رودخانه پیغام چای در 15 کیلومتری جنوب غربی کلیبر واقع شده است.