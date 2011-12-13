تشکیل کارنامه صلاحیت پیمانکاران وضعیت ساخت و ساز را بهتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،غلام رضا اسداللهی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای ساخت و سازهای ساختمان امری ضروری است، اظهار داشت: اگر نظارت بر مسئولیت طراحان و پیمانکاران به نحوه مطلوب صورت گرفته بود، مسکن مهر در گلبهار با مشکلی روبرو نشده بود.
نماینده مردم تربت جام و تایباد اظهارکرد: وضعیت مقررات در کشور ایران همگام با کشورهای توسعه یافته دنیا است.
اسداللهی به اجرای فناوری های نوین صنعت ساختمان در ساخت و سازهای درون و بیرون شهری اشاره کرد و گفت: استفاده از امکانات نوین عمر ساختمان ها را افزایش خواهد داد.
نماینده مردم تربت جام و تایباد ابراز داشت: حمایت دولت در استاندارد سازی و ملی ساختن ساختمان های دولتی و مسکونی با جدیت شکل گیرد.
شایان ذکراست، دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در تاریخ 21 تا23 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.
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