تشکیل کارنامه صلاحیت پیمانکاران وضعیت ساخت و ساز را بهتر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر،غلام رضا اسداللهی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای ساخت و سازهای ساختمان امری ضروری است، اظهار داشت: اگر نظارت بر مسئولیت طراحان و پیمانکاران به نحوه مطلوب صورت گرفته بود، مسکن مهر در گلبهار با مشکلی روبرو نشده بود.

نماینده مردم تربت جام و تایباد اظهارکرد: وضعیت مقررات در کشور ایران همگام با کشورهای توسعه یافته دنیا است.

اسداللهی به اجرای فناوری های نوین صنعت ساختمان در ساخت و سازهای درون و بیرون شهری اشاره کرد و گفت: استفاده از امکانات نوین عمر ساختمان ها را افزایش خواهد داد.

نماینده مردم تربت جام و تایباد ابراز داشت: حمایت دولت در استاندارد سازی و ملی ساختن ساختمان های دولتی و مسکونی با جدیت شکل گیرد.

شایان ذکراست، دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در تاریخ 21 تا23 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.