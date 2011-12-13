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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

اسداللهی:

تشکیل کارنامه صلاحیت پیمانکاران وضعیت ساخت و ساز را بهتر می کند

تشکیل کارنامه صلاحیت پیمانکاران وضعیت ساخت و ساز را بهتر می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرکمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با تشکیل کارنامه الکترونیکی صلاحیت پیمانکاران، وضیعت پرونده ساخت و سازها بهتر از گذشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،غلام رضا اسداللهی با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای ساخت و سازهای ساختمان امری ضروری است، اظهار داشت: اگر نظارت بر مسئولیت طراحان و پیمانکاران به نحوه مطلوب صورت گرفته بود، مسکن مهر در گلبهار با مشکلی روبرو نشده بود.

نماینده مردم تربت جام و تایباد اظهارکرد: وضعیت مقررات در کشور ایران همگام با کشورهای توسعه یافته دنیا است.

اسداللهی به اجرای فناوری های نوین صنعت ساختمان در ساخت و سازهای درون و بیرون شهری اشاره کرد و گفت: استفاده از امکانات نوین عمر ساختمان ها را افزایش خواهد داد.

نماینده مردم تربت جام و تایباد ابراز داشت: حمایت دولت در استاندارد سازی و ملی ساختن ساختمان های دولتی و مسکونی با جدیت شکل گیرد.

شایان ذکراست، دومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان در تاریخ 21 تا23 آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار می شود.

کد مطلب 1482449

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