کاروان پیاده انصارالحسین به میقات الرضا (ع) رسید

محمدجواد آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این حرکت خودجوش که از مشهد شروع شده است پس از 17 روز به طبس، میقات الرضا(ع)، رسیدند و مورد استقبال مردم و مسئولان این شهر قرار گرفتند.

آزاد افزود: این کاروان پیاده متشکل از 72 نفر از برادران با میانگین سنی 12 تا 72 سال است که با هزینه شخصی خود از مشهد حرکت کردند.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی این کاروان به شکلی است که دهه آخر ماه صفر در بین الحرمین به عزادارای و مرثیه سرایی خواهند پرداخت.

آزاد ادامه داد: هدف از این حرکت خودجوش، اشاعه فرهنگ عاشورایی و میثاق با شهدای مسیر حرکت است.

وی افزود: پادزهری که در مقابل تهاجم فرهنگی وجود دارد زنده نگه داشتن یاد شهدا و فرهنگ عاشورایی در جامعه است.

آزاد عنوان کرد: از مسئولان انتظار داریم که از گروه های خودجوش حمایتهای بیشتری کرده و در صورت امکان تسهیلات و امکانات بیشتری در اختیار آنها قرار دهند.

این کاروان پس از طی روستاهای اطراف طبس از استان یزد خارج شده و وارد استان اصفهان می شوند.