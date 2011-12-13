به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت اداره رسیدگی به امور مسلمانان این جمهوری و بنیاد غیرتجارتی خیریه صندوق حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی روسیه، روز پنجشنبه 24 آذرماه در قازان برگزار می شود.

در این همایش که با حضور نمایندگان و مقامات اداره رسیدگی به امور مسلمانان، علما، محققان، روحانیون و مسئولان سازمان‌های مجری قانون جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد، مسائل مربوط به مبارزه علیه تروریسم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هدف اصلی برگزاری این همایش، شناسایی جایگاه و نقش تروریسم، تبیین اهداف کشورهای غربی در زمینه معرفی اسلام و مسلمانان به عنوان تروریسم و تروریست، فعالیت‌های مخرب تروریستی، ارزیابی عینی تأثیر تروریسم بر فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و زندگی اخلاقی و معنوی جامعه اعلام شده است.