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۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

همایش "اسلام؛ مخالف تروریسم" در تاتارستان برگزار می‌شود

همایش "اسلام؛ مخالف تروریسم" در تاتارستان برگزار می‌شود

همایش "اسلام؛ مخالف تروریسم" در مرکز فرهنگ ملی شهر قازان، پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به همت اداره رسیدگی به امور مسلمانان این جمهوری و بنیاد غیرتجارتی خیریه صندوق حمایت از فرهنگ، علوم و آموزش اسلامی روسیه، روز پنجشنبه 24 آذرماه در قازان برگزار می شود.

در این همایش که با حضور نمایندگان و مقامات اداره رسیدگی به امور مسلمانان، علما، محققان، روحانیون و مسئولان سازمان‌های مجری قانون جمهوری تاتارستان برگزار خواهد شد، مسائل مربوط به مبارزه علیه تروریسم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
 
هدف اصلی برگزاری این همایش، شناسایی جایگاه و نقش تروریسم، تبیین اهداف کشورهای غربی در زمینه معرفی اسلام و مسلمانان به عنوان تروریسم و تروریست، فعالیت‌های مخرب تروریستی، ارزیابی عینی تأثیر تروریسم بر فرایندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و زندگی اخلاقی و معنوی جامعه اعلام شده است.
کد مطلب 1482454

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