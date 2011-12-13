شناسایی سربازان معتاد نیاز به تصویب آئین نامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ”سید حمید صدرالسادات“ رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: براساس قانون فعلی، یگانه فرزند ذکور پدر بالای 59 سال سن می تواند از معافیت استفاده کند.

ادامه معافیت تک فرزند ذکور پدر بالای59 سال تا ابلاغ قانون جدید

صدرالسادات یادآور شد:برابر مقررات جاری، یگانه فرزند ذکور و نگهدارنده پدری که به سن 60 سالگی رسیده باشد می تواند از این معافیت استفاده کند.

وی در خصوص خبر عدم اجرای معافیت تک فرزندان پدر بالای 59 سال، تصریح کرد: با توجه به اینکه، قانون جدید هنوز ابلاغ نشده، قابل اجرا نیست، بنابراین نمی توانیم بگوییم که این معافیت در حال حاضر منتفی شده است بلکه همچنان تا ابلاغ و اجرای قانون جدید در کشور قابل اجرا است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا، افزود: نیازمندی پدر به مراقبت به علت نقص عضو،بیماری و یا کبر سن به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی و براساس آیین نامه اجرایی قانون جدید خدمت وظیفه عمومی قابل اجرا خواهد بود.

نحوه شناسایی مشمولان معتاد، نیازمند تصویب آیین نامه است

صدرالسادات در خصوص نحوه برخورد با سربازان معتاد، اظهار داشت: براساس قانون اصلاحی تبصره 3 ماده 39 ، کسانی که به ماده مخدر اعتیاد دارند موقتا خدمت نمی تواند بروند و هنگام معاینه شناسایی و از سوی واحدهای وظیفه عمومی برای ترک اعتیاد به مدت حداکثر 6 ماه به مراجع ذی ربط معرفی می شوند.

وی با تاکید براینکه، اجرای این بند از قانون، نیازمند آیین نامه ای است، بیان داشت: ”نحوه شناسایی مشمولان معتاد“ و یا اینکه ”اگر این دسته از مشمولان به هر دلیلی موفق به ترک نشود“ ؟ اینها سوالاتی است که پاسخ آنها در قانون تبیین نشده، چرا که قانون فضای کلی را بیان می کند، بنابراین لازم است تا برای اجرای آن، آیین نامه هایی را تنظیم و هماهنگی هایی را با دستگاه های دیگر انجام داد.

به گفته این مقام انتظامی، هم اکنون تست عدم اعتیاد از مشمولان گرفته نمی شود اما اگر برای شناسایی این افراد لازم باشد که از تمامی مشمولان تست گرفته شود با توجه به حجم بالای تعداد مشمولان و هزینه لازم، آیا قانون اجازه اینکار را می دهد و یا اصلا این کار عملی است؟ پاسخ به این سوالات نیز نیازمند اقدامات کارشناسی بوده و در نتیجه نیاز به تصویب آیین نامه ای دارد که هنوز انجام نشده است.

وی تاکید کرد: بنابراین هر قانون نیز ممکن است در مراحل تصویب، دستخوش تغییرات شود.

حذف تعیین تکلیف وضعیت سربازی برای ثبت اسناد رسمی هنوز تصویب نشده است

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین به ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص تبعات ناشی از غیبت، اشاره کرد و گفت: براساس این بند از قانون، دفاتر اسناد رسمی نمی توانند سندی را به نام مشمول غایب صادر کنند بلکه ابتدا باید وضعیت خدمت او مشخص شود.

وی افزود: هم اکنون، دفاتراسناد رسمی استعلام کرده و درصورتیکه فرد معاف از خدمت یا جزء پرسنل نیروهای مسلح و یا در حال خدمت باشد، سند به نام وی صادر می شود در غیراینصورت این دفاتر مجاز به انجام اینکار نیستند.

صدرالسادات یادآور شد: براساس قانون جدید، ثبت اسناد رسمی نیاز به تعیین تکلیف وضعیت سربازی ندارد اما همانطور که اشاره شد، این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است بنابراین تا زمانیکه قانون جدید ابلاغ نشود، قانون فعلی در حال اجرا است.