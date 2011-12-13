مازندران در اجرای طرحهای تحول بنیادین آموزش و پرورش پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی امیری با ابراز خرسندی از مراسم رونمایی از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اظهار داشت: این سند عصاره اندیشه و تفکر نظرات و ایده های علما و دانشمندان بزرگ تعلیم و تریبت بوده و به واقع نقشه راه قانون اساسی آموزش و پرورش نظام اسلامی است.

امیری از همه تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت از مدیران ادارات، مدیران مدارس، معاونان، معلمان و مربیان خواست تا افق نگاه خود را در مرتبه معلمی به این سند معطوف دارند و افزود: محور تمامی تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها و فعالیتها در آموزش و پرورش با این سند منطبق خواهد بود.

وی گفت: با تامل در نگاه و نظر رهبر انقلاب ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش احساس می شود و از این منظر راهبرد اساسی آن مشخص شد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، اعتماد و اعتقاد به این دوره از مدیریت نظام تعلیم وتربیت را سرمایه ارزشمند خواند و با یاد آوری رسالت بزرگ تحول، وحدت رویه و درک درست از مبنای تحول و روشهای ارائه شده و تبیین اهداف و روشهای آن را نیاز های اساسی حرکت در مسیر موفقیت اجرای آن تعریف کرد.

امیری افزود: مازندران در اجرای طرحهای زمینه ای در خصوص تحول بنیادین موفقیت های خوبی داشته است.

وی تک نوبته کردن مدارس، آموزش معلمان ،هدایت تحصیلی، تقویت رویکرد تربیتی، توسعه ورزش، تعطیلی پنج شنبه ها، طرح نور، توسعه مدارس قرآنی و حفظ آیت الکرسی به عنوان بخشی از آن فعالیتها دانست و گفت: با هوشمند سازی هزار و 500 مدرسه گام اساسی دیگری برخواهیم داشت.